Тонни фекалій: туристи поставили Еверест на грань екологічної катастрофи

Альпіністи, які намагаються підкорити Еверест у Непалі, поставили під загрозу екологію та навколишнє середовище.

За даними Associated Press, туристи залишають за собою тонни фекалій та сміття, які можуть потрапити в питну воду.

Уточнюється, що цього року на Експерті спостерігається справжній ажіотаж серед тих, хто мріє підкорити гору. Альпіністи зупиняються на різній висоті в наметах, а коли знімаються з місця, залишають сміття і навіть тимчасове житло, тому що не в силах його спустити вниз.

Сходження на Еверест pixabay

Доброволець з етнічної групи людей – шерпів, які проживають неподалік від гори, проводить прибирання в цих околицях уже багато років. За його підрахунками, тільки в районі Південного базового табору було залишено 30 наметів та 5000 кг сміття.

В районі табору №2, який розташовано на висоті 6400 метрів на вершині Гімалаїв, у 2019 році накопичилося майже 8 тонн екскрементів. У матеріалі йдеться, що альпіністи при сходженні користуються відкритими туалетами. Вони викопують ями в снігу, а коли температура збільшується, всі відходи стікають до Базового табору і навіть до поселень біля підніжжя гори. В кінцевому підсумку, вода стає непридатною і небезпечною для здоров'я.

Еверест pixabay

Через дії туристів під час останнього сезону сходжень захворіло вісім із десяти шерпів. У них була гостра кишкова інфекція через брудну воду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року уряд Непалу піддався серйозній критиці в зв'язку з безпрецедентно великою кількістю дозволів на скелелазіння.

Альпіністи змушені були стояти в умовах браку кисню, чекаючи своєї черги зійти на вершину Евересту, що призводило до смертей.

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