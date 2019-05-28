Стюардеса врятувала дитину під час рейсу до Туреччини і стала героєм

У суботу, 25 травня, стюардеса Aer Lingus на ім'я Хлоя стала героїнею, коли під час польоту змогла врятувати маленьку дівчинку, яка почала задихатися і вся аж посиніла від задушення.

Історію розповіла мати постраждалої дитини Ліза Мюррей на своїй сторінці в соцмережі.

Відзначається, що під час польоту в Ізмір (Туреччина) однорічна Майлі Роуз вдавилася і стала задихатися, мати почала кричати, пасажири запанікували, і ніхто не знав, що робити.

Однак, серед всіх не розгубилася одна тільки стюардеса Хлоя, яка допомогла дитині позбутися від стороннього предмета у неї в горлі.

"Вона мало не задихнулася в літаку, почервоніла від задушення. Дзвінок застряг у неї в горлі, і вона задихалася, практично втрачаючи свідомість, але їй вдалося позбутися від цього, слава Богу. Я панікувала і кричала, що вона задихається, і весь літак був в паніці", - розповідає Ліза.

На опублікованих фото з місця подій можна побачити щасливу маму з дочкою і цю саму стюардесу-героїню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як вчителі наражалися на смертельну небезпеку, виконуючи свій службовий обов'язок з навчання дітей.

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