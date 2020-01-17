"Коктейль для муд*ків": стюардеса розповіла про спосіб помсти хамським пасажирам

Стюардеса Шон Кетлін розповіла, що якщо турист спілкується грубо і поводиться агресивно в літаку, вона псує його напій.

Так, своїм секретом вона поділилася з виданням Daily Express. "Я беру чашку і кладу туди дуже багато льоду, а потім наливаю всього дві столові ложки соку або газованої води", — уточнила Кетлін, пояснивши, що ця тактика нешкідлива, але завжди викликає роздратування.

Фото: vesti-ua.net

Крім того, бортпровідниця додала, що дала коктейлю назву "Спеціально для мудаків". Однак зазначила, що ніколи не робить з напоями нічого огидного.

"Наприклад, я б ні за що не плюнула пасажиру в стакан", — підсумувала співробітниця авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня стюардеса розповіла про випадок, коли її команда провчила пару, яка усамітнилася в туалеті.

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