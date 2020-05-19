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19 травня • оновлено в 19:02
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Стюардеса розкрила найбезглуздіше прохання пасажирів

7.9т
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Стюардеса Сьюзен Браун розповіла про найбезглуздіше прохання пасажира, з яким їй доводилося стикатися під час польоту.

Так, за словами бортпровідниці, вона не проти, коли туристи просять її сфотографувати їх з друзями або родиною в салоні. Але її дратує, коли хтось просить зняти їх на відео. Вона згадала, як одного разу пасажирка хотіла, щоб її знімали протягом 30 хвилин для відеоблогу. Її слова публікує Daily Express.

Стюардеса розкрила найбезглуздіше прохання пасажирів

"Дівчина зупинила мене, коли я йшла по проходу і запитала, чи можу я зняти її для відеоблогу. До того моменту ми роздали іншим мандрівникам їжу, і у нас була невелика перерва, щоб перекусити", – розповіла Браун.

Стюардеса також додала, що завжди намагається допомогти та догодити клієнтам, але в її обов'язки не входить знімати пересування пасажира по літаку на відео.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стюардеса, яка попрацювала в п'яти різних авіакомпаніях, розкрила небезпеку харчування, яке подається в літаках.

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Автор
Крістіна Долматова
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