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9 квітня • оновлено в 17:33
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Що взяти з собою в літак: стюардеса назвала незамінну річ

9.3т
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Стюардеса заявила, що тканинна маска для обличчя – одна з незамінних речей у валізі під час подорожі.

Про це пише видання Express.

Що взяти з собою в літак: стюардеса назвала незамінну річ

biletik.aero

За словами бортпровідниці, постійні перельоти негативно позначаються на стані її шкіри, в зв'язку з чим вона завжди бере з собою в поїздки певні речі, щоб підтримувати необхідний рівень вологості. Особливо їй подобається живильна косметика, до складу якої входить кокос.

"У мене в сумці завжди є тканинна маска для обличчя, мені подобається наносити її після ванни", – говорить стюардеса.

Що взяти з собою в літак: стюардеса назвала незамінну річ

nypost.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський пілот Патрік Сміт розповів про головну небезпеку літаків, а також назвав їх "інкубаторами хвороб". За словами пілота, літаки розвозили різні віруси по світу ще до появи коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
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