Що взяти з собою у відпустку після пандемії: названо 5 важливих речей

В останні дні по всьому світу роблять кроки з ослаблення карантинних обмежень, відкриття кордонів і внутрішнього туризму. Актуальними стають питання, пов'язані з відпочинком.

У зв'язку з цим "Рамблер" розповів про список речей, які необхідно взяти з собою у відпустку після карантину.

Антисептик

Фото: news.ru

Влади багатьох туристичних країн зобов'язали керівництво готелів обладнати готелі санітайзерами. Однак ви все одно можете зіткнутися з проблемою, коли поблизу не буде дезінфікуючого засобу. Тому варто привезти з собою маленький антисептик, який ви зможете носити з собою в сумочці.

Маски та рукавички

Фото: freepik.com

Вас можуть не впустити в якийсь заклад без засобів захисту навіть після спаду захворюваності коронавірусом. Водночас масок може не бути в наявності або вони будуть коштувати втридорога.

Електронний градусник

Фото: nikatv.ru

У зв'язку з можливістю повторних спалахів захворювання, краще все-таки стежити за станом власного здоров'я, як мінімум за допомогою медичного термометра.

Достатньо грошей

Фото: tourdom.ru

Варто подбати про те, щоб вам на деякий час вистачило фінансів у разі несподіваного перебігу подій.

Свідоцтво про негативний тест на коронавірус

Фото: hightech.plus

Деякі країни збираються вимагати у туристів результати тесту на Covid-19. У такому випадку вам можуть бути недоступні деякі екскурсії або інші розваги через відсутність документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії знайшли спосіб безпечної засмаги після пандемії коронавірусу.

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