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9 червня • оновлено в 19:43
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Що означають звукові сигнали на борту літака: стюардеса розкрила секрет

3.2т
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Стюардеса однієї з авіакомпаній розкрила значення звукових сигналів, які подаються на борту літака під час польоту.

Про це повідомляє видання Daily Express. Так, за словами бортпровідниці, дзвін, який можна почути після зльоту і перед посадкою, говорить про початок і закінчення найнебезпечнішою частини перельоту. У цей час не можна пересуватися по салону навіть членам екіпажу.

Що означають звукові сигнали на борту літака: стюардеса розкрила секрет

Фото: lublu.bb.lv

Крім того, сигнали подаються, коли на борту виникає надзвичайна ситуація, наближається зона турбулентності або коли стюардесам, які перебувають в різних кінцях лайнера, необхідно переговорити.

Що означають звукові сигнали на борту літака: стюардеса розкрила секрет

Фото: factroom.ru

Бортпровідниця також зазначила, що серія з трьох-чотирьох сигналів може означати, що одному з пасажирів стало погано і терміново потрібна допомога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Сьюзен Браун розповіла про найбезглуздіше прохання пасажира, з яким їй доводилося зіштовхуватись під час польоту.

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Автор
Крістіна Долматова
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