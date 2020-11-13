Розкрито реальну небезпеку їжі на борту літака

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
6,1 т.
Вчені назвали головну небезпеку їжі на борту літака

Американські вчені заявили, що вживання їжі на борту підвищує шанси підхопити або поширити коронавірусну інфекцію.

Так, за словами фахівців, це пов'язано з тим, що при організованому харчуванні ймовірність заразитися інфекцією більше, оскільки всі пасажири одночасно знімають маски. Щоб цього уникнути, вони радять приносити їжу з собою. Про це повідомляє The Washington Post.

Фахівець з інфекційних захворювань з Університету Алабами Девід Фрідман підкреслив, що в результаті самостійного харчування пасажири скоротять взаємодію з бортпровідниками. Крім того, вони зможуть приймати їжу, поки на сусідах надіті маски.

"Найкращий варіант для пасажирів – домовлятися між собою, щоб приймати їжу по черзі. Час зняття маски можна обмежити 10 хвилинами, не допускаючи того, щоб одночасно залишатися без захисту", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідник авіакомпанії British Airways Саймон Мартон розкрив правду про туалети в літаку.

Коронавірустуризм