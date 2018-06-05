"Розчаровує нерівність": волонтер з Філіппін про Україну

25-річна волонтер з Філіппін Ревен Морілло приїхала в Україну для того, щоб попрацювати в шкільному таборі GoCamp, де діти можуть не тільки вивчати іноземні мови, а й дізнатися про культуру викладачів з інших країн.

Про свої враження та очікування від України вона розповіла виданню "То є Львів".

Ревен Морілло inlviv.in.ua

Збираючись в Україну, волонтер очікувала зіткнутись з певною жорстокість та негативом через події на сході країни, але помилилась.

"Мені найбільше подобаються люди. Ті, кого я зустрічала протягом своєї не дуже довгої подорожі, були чудовими. Вони щирі, гостинні та готові допомогти. Окрім того, українці цінують свою культуру та ідентичність. Це дуже важливо і це надихає. Але розчаровує нерівність", - розповідає Морілло.

Так, в приклад дівчина привела елітний тренажерний зал поблизу школи, у якій вона працювала. Заклад був доступний лише для забезпечених людей. І тому було дуже неприємно усвідомлювати, що перспективна українська молодь та вчителі часом позбавлені найкращих засобів для розвитку, каже вона.

"Хоча найбільше мені не вистачало моєї сім’ї, родина, яка мене приймала, та люди, з якими я працювала, зробили усе, аби мені не було сумно. До приїзду в Україну я не була вдома протягом двох років, але все-таки вирішила провести відпустку не на Філіппінах, а тут, і взяти участь у волонтерському проекті", - розповіла дівчина.

І зараз дуже важливо, щоб її родина не лише поділяла її погляди, а й побачила, що їй дало перебування в Україні, каже дівчина.

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