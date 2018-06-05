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"Розчаровує нерівність": волонтер з Філіппін про Україну

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25-річна волонтер з Філіппін Ревен Морілло приїхала в Україну для того, щоб попрацювати в шкільному таборі GoCamp, де діти можуть не тільки вивчати іноземні мови, а й дізнатися про культуру викладачів з інших країн.

Про свої враження та очікування від України вона розповіла виданню "То є Львів".

Ревен Морілло

inlviv.in.ua

Збираючись в Україну, волонтер очікувала зіткнутись з певною жорстокість та негативом через події на сході країни, але помилилась.

"Мені найбільше подобаються люди. Ті, кого я зустрічала протягом своєї не дуже довгої подорожі, були чудовими. Вони щирі, гостинні та готові допомогти. Окрім того, українці цінують свою культуру та ідентичність. Це дуже важливо і це надихає. Але розчаровує нерівність", - розповідає Морілло.

Так, в приклад дівчина привела елітний тренажерний зал поблизу школи, у якій вона працювала. Заклад був доступний лише для забезпечених людей. І тому було дуже неприємно усвідомлювати, що перспективна українська молодь та вчителі часом позбавлені найкращих засобів для розвитку, каже вона.

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"Хоча найбільше мені не вистачало моєї сім’ї, родина, яка мене приймала, та люди, з якими я працювала, зробили усе, аби мені не було сумно. До приїзду в Україну я не була вдома протягом двох років, але все-таки вирішила провести відпустку не на Філіппінах, а тут, і взяти участь у волонтерському проекті", - розповіла дівчина.

І зараз дуже важливо, щоб її родина не лише поділяла її погляди, а й побачила, що їй дало перебування в Україні, каже дівчина.

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Место
Україна
Объект
подорожі
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