Рай для нудистів: представлений топ-7 курортів

У багатьох країнах світу є окремі пляжі для нудистів і цілі курорти з усією інфраструктурою. У підбірці зібрані найпопулярніші серед туристів.

Валалта, Хорватія

Курорт був відкритий в 60-х роках недалеко від міста Ровінь, входить в різні рейтинги кращих нудистських пляжів світу. Велика перевага натурістського комплексу - його довга берегова лінія (4,2 кілометра) з декількома гальковими бухтами, чистим піщаним пляжем і басейном на 150 метрів. Пляж також має блакитний прапор.

Кап-д'Агд і Монталівье, Франція

Перший знаходиться в місті Агд, на Ліонському затоці Середземного моря. Це один з найвідоміших курортів серед нудистів, найбільший в Європі натурістській центр. У його "оголеній" зоні немає необхідності одягатися при походах в ресторан, банк і навіть поліцейський відділ, не кажучи вже про пляжи. Фото і відеозйомка на території заборонені.

Невелике південне містечко Монталівье знаходиться недалеко від Бордо. Місцевий курорт називають світовим центром натуризма. Тут в сосновому бору розташовуються численні кемпінги, є бунгало, магазини, спортивні і дитячі центри.

Плакіас і Red Beach, Крит (Греція)

Прихильники сонячних ванн і морських купань в оголеному вигляді облюбували східну частину великого піщаного пляжу Плакіас. Він вважається одним з кращих в Європі завдяки м'якому піску і яскраво-бірюзовому морю.

На Криті розташований також відомий ще в 60-х роках нудистський пляж Red Beach. Тоді там відпочивали хіпі, які і ввели моду на природність. Тепер це місце приваблює тих, хто цінує природу і самітність. Дістатися туди можна пішки по гірській стежці, що не кожному під силу.

Vera Playa і Playa des Cavallet, Іспанія

Курорт Vera Playa знаходиться в Андалусії. На узбережжі розташований готель для натуристів з однойменною назвою. Одягатися тут все ж доведеться. У зоні басейну можна перебувати оголеними протягом дня, а в готелі після 20:00 і ресторані завжди можна перебувати тільки в одязі.

Одним з найвідоміших нудистських пляжів в Іспанії вважається Playa des Cavallet на Ібіці. Він знаходиться в охоронній зоні для перелітних птахів і природному заповіднику Ses Salines.

Його називають раєм для гедоністів. Буйна тропічна рослинність, молодь з усього світу. Ще це популярне місце зустрічей і відпочинку європейських геїв.

Haulover Beach і Caliente, США

Haulover входить в п'ятірку кращих пляжів в Майамі (штат Флорида). Але для тих, хто вважає за краще бути абсолютно без одягу, призначена не вся прибережна зона, а лише її частина, про яку попереджають спеціальні таблички.

Також в штаті Флорида знаходиться Caliente Club & Resorts - натурістскій курорт тільки для дорослих. Красива природа, басейни, в тому числі і у вигляді лагуни, нічний клуб, ресторани, кафе.

Wreck Beach, Канада

Величезний нудистський пляж, найбільший в світі, протяжність берегової лінії 7,8 кілометра. Він знаходиться всього в 15 хвилинах від центру Ванкувера, його відвідують гості з більш ніж 150 країн. Щодня в сезон на Wreck Beach відпочивають 12-14 тисяч людей.

Він популярний у людей будь-якого віку, в тому числі і у сімей з дітьми, і вважається одним з кращих пляжів Ванкувера. До речі, продаж алкогольних напоїв там заборонена.

Orient Bay, острів Сен-Мартен, Кариби

Сен-Мартен - найменший населений острів, одночасно входить до складу двох держав. Нудистський пляж і курорт Orient Bay розташований у французькій частині.

Білий, чистий пісок, яскраве блакитне море, середня температура повітря +29 градусів - все це разом з чудовою природою дозволяє курорту регулярно займати місця в топ-10 пляжів для нудистів.

Тут є весь спектр послуг - ресторани з французької та місцевою кухнею, водні види спорту (від парусного до дайвінгу), теніс.

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