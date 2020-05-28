Притула назвав улюблені місця в Києві: 5 цікавих локацій

Український телеведучий Сергій Притула назвав свої улюблені місця в Києві, які обов'язково потрібно відвідати кожному туристу.

Про це артист розповів на особистому Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця сторінки).

Вулиця Івана Павла II

Фото: rubryka.com

За словами Притули, ця локація цікава своїми красивими пейзажами. Телеведучий зазначив, що обожнює прогулюватися вулицею Івана Павла II навесні.

"Я обожнюю її навесні, особливо в період цвітіння. І якщо ви не маєте алергії, то немає нічого милішого, аніж прогулятись цією вулицею зверху вниз у бік Великої Васильківської, адже по обидва боки тебе супроводжує вишнева алея, а пішохідна зона по краю обрамлена традиційними київськими каштанами", – розповів артист.

Спаський бастіон

Фото: Іван Авдеєнко, hmarochos.kiev.ua

Ще однією улюбленою локацією Притули є Спаський бастіон. Це одна з найвищих точок Києва, з якої відкривається фантастичний вид.

"Якщо не доходити до Лаври, а сходити наліво, то можна потрапити в ще одну мою улюблену локацію. Бастіон цей непростий, адже раніше він був одним з укріплень Києво-Печерської фортеці, яку розбудовували багато років. Спочатку цим займались козаки під керівництвом Самойловича, а потім приєднався і гетьман Мазепа. Це одна з найвищих точок Києва, і з неї відкривається фантастичний вид – особливо ввечері, особливо на Лівий берег", – зазначив ведучий.

Замок барона

Фото: rbc.ua

"Коли ви будете біля Золотих воріт, зверніть увагу на Замок барона. Він розташований за адресою Ярославів вал, 1. Він був побудований в Києві під час будівельної лихоманки поміщиком Михайлом Підгірським. Перші поверхи пан Підгірський здавав в оренду, а потім продав. Ніхто з наступних власників в цьому будинку не жив, але в впродовж років

в приміщенні цієї будівлі були кондитерська, пекарня, редакція газети й навіть театр німого кіно. Після революції цей будинок розбили на комунальні кімнати. Зараз він пустує, там ніхто не живе і взагалі замок готується до реконструкції ", – розповів Притула.

Музей авіації

Фото: igotoworld.com

Також Притула порадив відвідати туристам київський Музей авіації. Адже, за словами телеведучого, там можна не тільки помилуватися літаками зовні, але і в деяких побувати в салоні й навіть посидіти за штурвалом.

Музей залізничного транспорту

Фото: prostir.ua

"У музеї залізничного транспорту можна побачити величезну кількість олдскульних локомотивів, дрезини, якісь дивні вундервафлі на колесах... Але найбільший інтерес у мене викликають історичні вагони-салони. Тут вам і розкішний салон для міністра Столипіна, який приїхав на ньому до столиці, щоб знайти тут свою смерть. Тут і вагон-салон, у якому в грудні 1918 року на станції Фастів було підписано попередній текст універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР. А ще люксовий вагон для представників радянської політеліти, на якому любив кататись перший секретар ЦК КПУ Щербицький", – поділився Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула назвав п'ять своїх улюблених українських фільмів.

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