Похорони мене заживо: топ-5 найбільш диких фестивалів світу

В Азії та Європі щорічно проводяться десятки фестивалів. У пошуках нових вражень люди проявили винахідливість і придумали незвичайні гуляння. У добірці - самі дикі фести, які можуть здивувати навіть найдосвідченіших.

Фестиваль свиней

Серпневого ранку на імпровізовану сільську сцену виходить француз в костюмі свині, лягає на підлогу, розстібає гудзики на животі і дістає звідти іграшкового порося. Все це супроводжується криками, які видають тварини при пологах. Це дійство - всього лише частина фестивалю La Pourcailhade в комуні Три-сюр-Баїз у Франції.

Учасники змагаються в трьох видах змагань: кращий костюм, кращий Cri do Cochon ("крик свині") і поросячі перегони. Під час першого з них люди вбираються самими витонченими способами, щоб максимально бути схожим на свиней. У другому конкурсі піднімаються на сцену і відтворюють всілякі звуки, що видаються свинями в різні періоди життя: від спарювання до пологів. У третьому маленькі поросята наввипередки мчать по бігових доріжках.

Фестиваль живих мерців

О 10 ранку в липневий день біля католицької церкви Сан-Хосе збирається натовп іспанців в чорних шатах. На їхніх обличчях скорбота, а в руках - носові хустки. Всі городяни завмерли в очікуванні траурної процесії. Нарешті, з-за рогу виносять труни. Але замість мерців там лежать живі люди. Натовп радіє, скорботний настрій змінюється посмішками, хустки підкидаються в повітря.

Головними героями фестивалю Святої Марфи в регіоні Галісія стають щасливчики, які опинилися на межі смерті, але зуміли вижити. У труну лягає кожен, хто переніс смертельну хворобу або нещасний випадок: аварію, зірвався зі скелі чи ледве не захлинувся в морі. Так іспанці, які за останні 12 місяців примудрилися перехитрити саму смерть, дякують долі за другий шанс.

Ножний рестлінг

Вдосталь напідпитку звичними способами, гості одного з барів англійської Дербішир вирішили розважитися по-новому: чоловіки влаштували рестлінг. Але тільки в цьому рестлінгу замість рук в справу пішли ноги. Під регіт уболівальників силачі зчепилися ступнями, щоб помірятися силами ножних м'язів.

World Toe Wrestling Championship став щорічним змаганням і проходить в Ашбурн, Великобританія. Цього року битва відбудеться 22 червня о сьомій вечора.

"Стрибок диявола"

В іспанській селі Кастрільо де Мурсія, населення якого всього 500 жителів, віруючі батьки обрали вельми незвичайний спосіб хрещення своїх новонароджених. Святково вбраних немовлят, які народилися за останній рік, рядами викладають на матрацах прямо посеред вулиці. На них рухається натовп переодягнених в чортів людей в червоних і жовтих костюмах і модних кросівках. Вони розмахують батогами і луплять по ногах всіх, хто, на їхню думку, недостатньо праведний. Досягнувши мети, "чорти" перестрибують через немовлят, тим самим очищаючи їх від первородного гріха.

Стрибки через дітей, або El Salto del Colacho, проводяться щорічно з 1620 року. Католицька церква багато років бореться з організаторами обряду, але всі зусилля марні. Сьогодні El Salto del Colacho перетворився в цілий фестиваль. У цьому році "стрибок диявола" пройде 3 червня з шести до восьми вечора. За словами місцевих жителів, жодна дитина ще жодного разу не постраждала.

"Томатина"

Одинадцята ранку. З міської ратуші запускається петарда. На вулиці в'їжджають вантажівки, доверху завантажені тоннами стиглих помідорів. Жителі іспанського Буньоля наввипередки кидаються до розсипаних по площі червоним "боєприпасам", щоб запустити одним з них в сусіда. Починається довгоочікувана "Томатина" - двогодинна битва, яка перетворює містечко разом з його мешканцями в помідорне місиво. Завдання учасників - пробігти під градом томатів і обстріляти ними будь-кого, хто попадеться на очі.

Святкування "Томатина" проходить в кінці серпня (у 2018 році - 29 серпня) в Буньолі і закінчується загальним купанням в басейні з томатним соком.

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