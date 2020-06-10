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10 червня • оновлено в 14:00
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/ Журнал

Опубліковані правила подорожей під час пандемії

1.1т
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У мережі з'явилася інтерактивна карта подорожей в усі країни світу під час пандемії коронавірусу.

Так, проєкт опублікований на сайті Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Зазначимо, що на карті зоображені всі правила в'їзду в ті чи інші держави, що діють у зв'язку зі спалахом захворювання.

Опубліковані правила подорожей під час пандемії

Фото: dissolve.com

Кожна територія позначена кольором, що зображає строгість вжитих заходів: темно-синій говорить про те, що в'їзд в країну повністю закритий; лавандовий позначає держави, куди в'їзд обмежений частково; блідо-синій означає, що країна зовсім закрита й білим помічені місця, про які інформації немає.

Опубліковані правила подорожей під час пандемії

Фото: iatatravelcentre.com

До речі, дані карти регулярно доповнюються з урахуванням всіх змін у світі на тлі поширення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше портал European Best Destinations назвав найбезпечніші країни Європи для подорожей під час пандемії.

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Автор
Крістіна Долматова
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