Неймовірний Дубай: чим зайнятися в місті майбутнього. Частина 1

Якщо ви з тих, кому складно визначитися з видом відпочинку, вирушайте в Дубай. Ну де ще можна на вибір позасмагати біля блакитної води, покататися в безпілотному метро з видом на хмарочоси, покричати від захвату на наднових атракціонах і переконатися, що майбутнє вже прийшло? Причому без обов'язкового нокауту для сімейного бюджету.

Дубай зростає як на дріжджах, путівники за ним не встигають. Навіть постійні гості міста кожного разу відкривають для себе щось нове, а тим, хто не був тут років 10, доводиться про все дізнаватися заново.

На запрошення дубайської авіакомпанії flydubai OBOZREVATEL відправився в місто майбутнього, занурився в море емоцій і з'ясував, за якими задоволеннями варто летіти туди цього року. Заїжджених порад постаралися уникнути, так що сміливо плануйте поїздку. Обирайте час відпочинку з жовтня по квітень — влітку в Дубаї шалена спека.

Гігантська "фоторамка" Dubai Frame

Dubai Frame

Якби нам запропонували визначити будівлю, що гідна називатися новим чудом світу, ми б обрали абсолютно космічний хмарочос Dubai Frame, відкритий у 2018 році на умовній межі між старим і новим містом.

Dubai Frame

Дві велетенські вежі, з'єднані зверху скляним мостом, виглядають як фоторамка, що стирчить із землі. Вночі вона підсвічується вогнями, а вдень переливається на сонці склом та позолотою. Dubai Frame вражає уяву, просто з'явившись на обрії, але можливість зайти всередину також не пропустіть.

Dubai Frame

Територія навколо Dubai Frame влаштована дуже по-дубайськи. Тут б'ють танцюючі фонтани, ростуть пальми, пахнуть квіти.

Піднявшись нагору і набравшись сміливості ступити на скло містка, побачите під ногами місто з висоти 150 метрів. З обох боків відкриються незабутні панорамні види. На півночі — Старий Дубай і бухта Дубай Крик, на Півдні — нові райони з хмарочосами, гаванями і дивовижними спорудами. А ще на різних рівнях будівлі розташовані інтерактивні експозиції, присвячені минулому, сьогоденню та майбутньому міста.

Вхід: для дорослих 50 дирхамів (360 гривень), для дітей від 3 років 20 дирхамів (145 грн). Квитки краще купити онлайн

Скільки часу приділити: близько 2 годин

Історичний район Аль-Фахіді та Arabian Tea House

theculturetrip.com Аль-Фахіді

Мало хто пам'ятає, що у міста майбутнього є ще й минуле. В історичному районі Аль-Фахіді панує атмосфера середини XIX століття. Лабіринти вузьких вуличок, старовинна архітектура, — все тут нагадує про часи, коли Дубай був селом торговців перлами.

Аль-Фахиди

Гуляючи по Аль-Фахіді, зверніть увагу на традиційні вітряні башти, побудовані з каменю, тика, гіпсу, деревини пальмових і сандалових дерев. Поторгуйтесь за сувеніри. Загляньте до колоритного музею, арт-галереї чи кафе.

Під час прогулянки районом ми зайшли до одного з найвідоміших автентичних місцевих закладів — Arabian Tea House. Тепер саме з ним пов'язані наші найсмачніші враження про Дубай.

Arabian Tea House

Оповитий яскравими квітами вхід та літня тераса, інтер'єр у біло-блакитних тонах, арабські страви з традиційною подачею, чай, кава з кардамоном та східні солодощі, розслаблююча музика та цілком демократичні ціни... Ідеальне місце, щоб відпочити, охолодитися, перетравити враження та подивитися відзняті фото.

arabianteahouse.net

arabianteahouse.net

Вхід: на територію району Аль-Фахіді можна пройти вільно, вхід до більшості музеїв та галерей безкоштовний

Скільки часу приділити: 2-3 години

Шоу La Perle by Dragone

Шоу La Perle by Dragone laperle.com

Дубай — місто-полігон для нових технологій, покликаних не лише служити людям, але й вражати уяву. Дуже рекомендуємо заздалегідь купити квитки і присвятити один з вечорів фантазійному шоу la Perle.

Під дахом спеціально побудованого в Аль Хабтур Сіті театру 65 артистів з 23 країн світу показують запаморочливі трюки. У прямому сенсі слова їм і стіни допомагають — технології тут на межі фантастики.

Шоу La Perle by Dragone laperle.com

Головна фішка театру — гігантський басейн площею 860 кв.м., що вміщує 2,7 мільйона літрів води. Навколо нього, власне, і розгортається близький кожному сюжет шоу.

Шоу La Perle by Dragone laperle.com

Художній керівник театру, Франко Драгон, відомий у світі завдяки шоу Le Rêve в Лас-Вегасі і постановці в театрі "Будинок танцюючою води" в Макао. Йому не звикати до захоплених вигуків глядачів.

Квитки: від 420 до 1680 дирхамів (2 982 - 11 929 грн)

Скільки часу приділити: 2-3 години

Dubai Parks and Resorts

Атракціон в Legoland Dubai dubaiparksandresorts.com

Dubai Parks and Resorts — гігантський комплекс тематичних розважальних парків на околиці Дубая, що включає Legoland, Motiongate і Bollywood. Там на 285 гектарах посушливої землі життя б'є ключем, а яскраві враження чатують на кожному кроці.

Біля входу в парк Bollywood dubaiparksandresorts.com

Зізнаємося, коли вперше побачили цю локацію в програмі нашого візиту, дуже здивувалися —навіщо дорослим людям дитячі розваги? Проте потім організаторам довелося попотіти, щоб зібрати нашу групу назад до автобуса.

В Dubai Parks and Resorts ми кричали, як божевільні, на американських гірках різних розмірів та конфігурацій, дізнавалися, що відчуває людина, падаючи з хмарочоса, каталися на жовтому підводному човні, відбивалися від бандитів в атракціонах з віртуальною реальністю, пиляли сторіз з індійськими танцюристами, їли гамбургери в селі Смурфиків і навіть примудрялися заблукати в Дубаї, побудованому з Lego. Піти вдалося лише дивом.

dubaiparksandresorts.com Дубай з Lego

Нам особисто найбільше сподобався Motiongate — парк з павільйонами кінокомпаній DreamWorks Animation, Columbia Pictures, Lionsgate, Studio Central. Тут атракціони, магазинчики і кафешки дуже реалістично вплели у декорації улюблених фільмів та мультиків: "Мисливці за привидами", "Шрек", "Мадагаскар", "Панда Кунг Фу" тощо.

Вхід в парк Motiongate

Дуже приємно було зануритися в атмосферу Золотого століття Голлівуду, погладити Беззубика з "Як приручити дракона", купити з ним футболку і нагородити себе за це все майже справжнім "Оскаром" з сувенірної лавки.

Гостей павільйону DreamWorks зустрічає Беззубик з "Як приручити дракона"

Парк Bollywood, як нескладно здогадатися, присвячений індійським фільмам. І незважаючи на те, що тутешніх супергероїв та суперзірок ви навряд чи впізнаєте в обличчя, однозначно отримаєте задоволення від яскравих шоу та декорацій, музики і танців, магазинчиків та атракціонів, що занурюють у віртуальну реальність.

Парк Bollywood dubaiparksandresorts.com

Хочете промчати крізь вогонь та воду з індійським супергероєм? Промчати вулицями Дубая на суперкарі, відстрілюючись від лиходіїв на ходу? Тоді вам у Bollywood.

Вхід: від 175 дирхамів у касі, 157,5 дирхамів, якщо купувати квиток онлайн

Скільки часу приділити: цілий день, або навіть уікенд

Пляжі

Пляж в Дубаї

Як було сказано вище, одна з головних фішок Дубая — можливість поєднувати пляжний відпочинок з активним. І з пляжами в місті майбутнього все в порядку. Багатокілометрове місцеве узбережжі вкрите дрібним піском, вхід у воду Перської затоки пологий, що чудово для відпочинку з дітьми, а варіанти знайдуться на будь-який гаманець.

Пляж в Дубаї

Найкращі пляжі розташовані в районах Джумейра 1 і 2, Дейра, Дубай Марина та Пальма Джумейра. Диких зон відпочинку тут майже не залишилося, але у багатьох місцях з чудовою інфраструктурою вхід вільний. Щоправда, шезлонги та парасольки краще взяти з собою — оренда коштує недешево.

У квітні ми побували на зовсім новому безкоштовному пляжі в прибережному кварталі Ля Мер. З плюсів тут — розвинена інфраструктура, що дозволяє об'єднувати сонячні ванни з активним відпочинком, парковка на 1100 машин, місця для підзарядки мобільних телефонів, кімнати відпочинку, ресторанчики, туалети та багато іншого.

Пляж Ля Мер lamerdubai.ae

З мінусів — сам пляж, тобто пісок і вода, виглядають досить скромно, чимось нагадують українські морські курорти, і добиратися на пляж без таксі, орендованої машини або готельного шаттла досить незручно.

Пляж Ля Мер lamerdubai.ae

Якщо хочеться дуже комфортного сімейного відпочинку, краще, напевно, одразу обрати готель 5* в Дубаї на першій лінії пляжу. Або їздити в пляжні парки — Джумейра Біч Парк і Джумейра Біч Резідентс. У Джумейра Біч Парк ми відпочивали минулого разу — неймовірно красиве місце з білим піском, доглянутими доріжками, неповторними краєвидами та квітучими деревами.

Джумейра Бич Парк

Джумейра Біч Парк

Обираючи міський готель, поцікавтеся, на які пляжі їздить готельний шатл, і переконайтеся, що вони вам підходять.

Вхід: безкоштовно, або дізнавайтеся на сайті конкретного пляжу

Скільки часу приділити: скільки душі завгодно

Найпростіший і найшвидкий спосіб запланувати відпочинок в Дубаї – це перейти на сайт нового туристичного підрозділу авіакомпанії Holidays з flydubai. Тут можна самостійно сформувати свій індивідуальний туристичний пакет, що включає переліт, проживання, екскурсії та безліч інших додаткових послуг за конкурентними цінами.

Також зовсім недавно авіакомпанія flydubai на честь свого 10-річчя запустила спеціальний сайт, де пасажири можуть ділитися улюбленими спогадами про подорожі з flydubai та взяти участь у розіграші 10 пар квитків в економ-класі по одному з маршрутів flydubai. Переможців оберуть 1 серпня і повідомлять по електронній пошті протягом семи робочих днів.

Далі буде.

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