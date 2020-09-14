Названо способи убезпечити багаж в аеропорту

Співробітник аеропорту, що обробляє багаж, поділився способами убезпечити його.

Подробицями він поділився з виданням Express. Перш за все експерт дав пораду парам і групам, які хочуть, щоб їхній багаж залишився разом і не загубився.

"Візьміть однакові сумки, того ж кольору. Велика ймовірність, що вони залишаться поруч і вийдуть з вантажівки разом. Не тільки тому, що навантажувачі розміщуватимуть валізи поблизу один одного, оскільки вони виглядають однаково, але вони й складаються в ряд краще, якщо мають один і той же розмір", – розповів співробітник аеропорту.

Також, за словами експерта, не варто зневажливо ставитися до бирок для контактних даних на валізах. Краще написати на них телефон, адреса. Тоді, якщо багаж загубиться, співробітникам аеропортів та авіакомпаній буде простіше знайти власника.

"Ми не хочемо порпатися у ваших речах в пошуках імені, так що переконайтеся, що вона є на валізі", – сказав він.

Також з сумки необхідно прибирати всі старі бирки й наклейки, які поміщають на нього при реєстрації на рейс. В іншому випадку вони можуть бути неправильно зчитані автоматичними сканерами на багажній стрічці, і речі випадково переправлять в інше місце призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий вантажник аеропорту розповів, чому вони разом з колегами неакуратно працюють з валізами й нерідко змушені їх жбурляти.

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