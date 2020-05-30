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/ Журнал

Названо найбезпечніші в період пандемії пляжі Європи

1.7т
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Експерти назвали найбезпечніші під час пандемії коронавірусу пляжі курортів Європи.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані European Best Destinations. Так, на першому місці в рейтингу опинився пляж Моноліфі в місті Превеза (Греція) шириною 80 метрів і довжиною 22 кілометри.

Моноліфі, Перевеза (Греція)

Моноліфі, Перевеза (Греція)

Фото: greeklandscapes.com

На другому місці – 20-кілометровий пляж Компорта в регіоні Алентежу в Португалії. Трійку лідерів замкнуло узбережжя півострова Хель (Польща) довжиною 35-кілометрів.

Компорта, Алентежу (Португалія)

Компорта, Алентежу (Португалія)

Фото: magazinehorse.com

Хель, Польща

Хель, Польща

Фото: pl.wikipedia.org

Також в десятці найбезпечніших опинилися пляжі острова Порту-Санту в Португалії, Халікунас на острові Корфу в Греції, Айн-Туффіха на Мальті, Мейя-Прайя в португальському регіоні Алгарве, Юрмальский пляж в Латвії, Ніда в Литві та Бінц на німецькому острові Рюген.

Зазначається, що в процесі складання рейтингу експерти враховували такі чинники, як близькість пляжу стосовно лікарень, його площа, можливість дотримання соціальної дистанції, а також офіційно зафіксована кількість заражень.

Названо найбезпечніші в період пандемії пляжі Європи

Фото: pintrrest.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії знайшли способи контролювати дотримання туристами правил поведінки на пляжі під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
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