Названо кращі бари світу в 2020 році
З'явився міжнародний рейтинг 50 кращих барів світу – The World's 50 Best Bars 2020.
Цього року через обмежувальні заходи у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу переможці були оголошені в Zoom, пише "Новое время".
Так, звання кращого бару 2020 року дісталося лондонському Connaught Bar, що працює при однойменному п'ятизірковому готелі. Через карантин бар відкрив свої двері лише в середині вересня, а зі введенням 5 листопада в Англії нового чотиритижневого локдауна був змушений знову закритися.
Протягом останніх 11 років Connaught Bar постійно входив в топ-10 списку кращих барів світу, але вперше потрапив на перше місце.
Друге та третє місце рейтингу посіли нью-йоркський Dante і афінський The Clumsies. Крім того, в першій десятці – бари з Сінгапуру, Буенос-Айреса, Гонконгу та Токіо.
50 кращих барів світу – The World 's 50 Best Bars 2020:
Connaught Bar (Лондон)
Dante (Нью-Йорк)
The Clumsies (Афіни)
Atlas (Сінгапур)
Tayer/Elementary (Лондон)
Kwant (Лондон)
Florería Atlántico (Буенос-Айрес)
Coa (Гонконг)
Jigger & Pony (Сінгапур)
The SG Club (Токіо)
Maybe Sammy (Сідней)
Attaboy (Нью-Йорк)
The NoMad (Нью-Йорк)
Manhattan (Сінгапур)
The Old Man (Сінгапур)
Katana Kitten (Нью-Йорк)
Licorería Limantour (Мехіко)
Native (Сінгапур)
Paradiso (Барселона)
American Bar (Лондон)
Carnaval (Ліма)
Salmón Gurú (Мадрид)
Zuma (Дубай)
Little Red Door (Париж)
1930 (Мілан)
Two Schmucks (Барселона)
El Copitas (Санкт-Петербург)
Cantina OK! (Сідней)
Lyaness (Лондон)
Himkok (Осло)
Baba au Rum (Афіни)
Panda & Sons (Единбург)
Swift (Лондон)
Three Sheets (Лондон)
The Bamboo Bar (Бангкок)
Tjoget (Стокгольм)
Buck and Breck (Берлін)
Employees Only (Нью-Йорк)
Bulletin Place (Сідней)
Bar Benfiddich (Токіо)
Artesian (Лондон)
Sober Company (Шанхай)
Indulge Experimental Bistro (Тайбей)
Bar Trigona (Куала-Лумпур)
Drink Kong (Рим)
Room by Le Keif (Тайбей)
Alquimico (Картахена)
High Five (Токіо)
Charles H (Південна Корея)
Presidente (Буенос-Айрес)
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