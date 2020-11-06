Названо кращі бари світу в 2020 році

З'явився міжнародний рейтинг 50 кращих барів світу – The World's 50 Best Bars 2020.

Цього року через обмежувальні заходи у зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу переможці були оголошені в Zoom, пише "Новое время".

Так, звання кращого бару 2020 року дісталося лондонському Connaught Bar, що працює при однойменному п'ятизірковому готелі. Через карантин бар відкрив свої двері лише в середині вересня, а зі введенням 5 листопада в Англії нового чотиритижневого локдауна був змушений знову закритися.

Протягом останніх 11 років Connaught Bar постійно входив в топ-10 списку кращих барів світу, але вперше потрапив на перше місце.

Друге та третє місце рейтингу посіли нью-йоркський Dante і афінський The Clumsies. Крім того, в першій десятці – бари з Сінгапуру, Буенос-Айреса, Гонконгу та Токіо.

50 кращих барів світу – The World 's 50 Best Bars 2020:

Connaught Bar (Лондон) Dante (Нью-Йорк) The Clumsies (Афіни) Atlas (Сінгапур) Tayer/Elementary (Лондон) Kwant (Лондон) Florería Atlántico (Буенос-Айрес) Coa (Гонконг) Jigger & Pony (Сінгапур) The SG Club (Токіо) Maybe Sammy (Сідней) Attaboy (Нью-Йорк) The NoMad (Нью-Йорк) Manhattan (Сінгапур) The Old Man (Сінгапур) Katana Kitten (Нью-Йорк) Licorería Limantour (Мехіко) Native (Сінгапур) Paradiso (Барселона) American Bar (Лондон) Carnaval (Ліма) Salmón Gurú (Мадрид) Zuma (Дубай) Little Red Door (Париж) 1930 (Мілан) Two Schmucks (Барселона) El Copitas (Санкт-Петербург) Cantina OK! (Сідней) Lyaness (Лондон) Himkok (Осло) Baba au Rum (Афіни) Panda & Sons (Единбург) Swift (Лондон) Three Sheets (Лондон) The Bamboo Bar (Бангкок) Tjoget (Стокгольм) Buck and Breck (Берлін) Employees Only (Нью-Йорк) Bulletin Place (Сідней) Bar Benfiddich (Токіо) Artesian (Лондон) Sober Company (Шанхай) Indulge Experimental Bistro (Тайбей) Bar Trigona (Куала-Лумпур) Drink Kong (Рим) Room by Le Keif (Тайбей) Alquimico (Картахена) High Five (Токіо) Charles H (Південна Корея) Presidente (Буенос-Айрес)

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