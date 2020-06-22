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22 червня • оновлено в 19:25
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/ Журнал

Названі 4 продукти, які категорично не можна їсти в літаку: чим небезпечні

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Експертка з харчової безпеки Жан Дібл назвала чотири продукти харчування, які не можна вживати на борту літака. У список потрапили молоко, м'ясо, рис і вода.

За її словами, пасажирам слід уникати деяких продуктів в харчуванні на борту, так як їх вживання може бути небезпечне для здоров'я, пише Daily Express.

Виявилося, що найбільш шкідливими є молоко і молоковмісні страви, серед небезпечних м'ясних продуктів – курка та індичка. Дібл пояснила, що саме в цій їжі при неправильному або занадто довгому зберіганні утворюється безліч хвороботворних бактерій, здатних викликати отруєння. Це ж стосується і вареного рису.

Їжа в літаку: що безпечно вживати

Їжа в літаку: що безпечно вживати

Biletik.aero

Ще одним, четвертим продуктом, не рекомендованим до вживання під час авіаподорожі, вона назвала воду, в тому числі у вигляді льоду. Дібл заявила, що найчастіше перевізники використовують для обслуговування воду з-під крана, не вдаючись до її очищення: мікроорганізми, що містяться в такій рідини, можуть бути небезпечними для людини.

Спеціалістка пояснила, що їжа для авіаперельотів, на відміну від ресторанної, готується заздалегідь, у зв'язку з чим продукти можуть бути далеко не свіжими і містити шкідливі бактерії або зберігатися з додаванням консервантів.

При цьому пасажири, як правило, цього не відчувають, тому що робота смакових рецепторів при наборі висоти притупляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали кращі місця в літаку для пасажирів, які суттєво нервують під час перельоту.

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Автор
Єва Романова
Тег
подорожі
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