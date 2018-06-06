Найстрашніше туристичне місце в Мексиці: опубліковані фото

Одним з найбільш загадкових туристичних місць Мексики є острів Ляльок.

Цілком невинна назва є тільки приманкою для відвідувачів - тропічний острів населений понівеченими ляльками, які висять майже на кожному дереві.

В середині минулого століття тут жив відлюдник Джуліан Сантана Баррера. Він колекціонував ляльок, яких діставав із сміттєвих кошиків. Таким чином чоловік хотів заспокоїти душу потонула поблизу дівчинки.

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Деякі люди стверджують, що ідея збирати ляльок прийшла в голову самітника не просто так. Першу іграшку він знайшов на місці трагедії - це стало певним знаком для чоловіка.

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Згідно з іншою версією, відлюдник був божевільним, який любив випити. Раніше він вів нормальний спосіб життя, але згубна звичка стала причиною відлюдництва і маячних ідей.

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В кінці ХХ століття історія про дивну людину стала відома багатьом людям. Туристи почали масово приїжджати сюди, привозячи в подарунок самітнику пластмасових пупсів.

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Життя Джуліана закінчилося трагічно - в 2001 році його знайшли мертвим в тому самому місці, де загинула маленька дівчинка. Найвірогідніша причина смерті - серцева недостатність. З тих пір за островом доглядає племінник відлюдника.

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Острів Ляльок розташований приблизно в 18 км на південь від центру Мехіко в самому серці каналів Сошимілко. Дістатися сюди можна тільки по воді, тому для візиту доведеться орендувати човен.

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