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25 лютого • оновлено в 13:24
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На Тенеріфе через коронавируса закрили готель: з'явилися деталі

2.4т
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Хворим туристом, через якого влада Іспанії закрила на карантин готель H10 Costa Adeje Palace, розташований на півдні курортного острова Тенеріфе, є лікар з Італії.

Закрити готель на карантин і ізолювати всіх постояльців вирішили після того, як у нього підтвердили зараження Covid-2019, пише місцеве видання Diario de Avisos. 60-річний чоловіків, який приїхав у відпустку разом з дружиною і жив в готелі близько тижня.

Зараз він знаходиться в лікарні.

Готель H10 Costa Adeje Palace закрили на карантин

Готель H10 Costa Adeje Palace закрили на карантин

Це третій підтверджений випадок зараження Covid-2019 в Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число хворих на коронавірус різко зросло в Італії – вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в країні коронавірусів інфіковані 230 осіб.

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Автор
Єва Романова
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