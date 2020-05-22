На популярному курорті відмовилися приймати туристів із Росії

Кіпр послабив обмеження на міжнародні авіаперевезення, введені майже три місяці тому, але тимчасово відмовився приймати туристів із Росії та Великобританії.

Таке рішення було ухвалено через високий рівень поширення інфекції. Про це заявив міністр транспорту, комунікацій та громадських робіт Янніс Карусос, пише CNA.

Згідно з даними агентства, в початковий список із 19 європейських країн, громадянам яких буде дозволено потрапити на острів, увійшли, зокрема, Греція, Мальта, Болгарія, Норвегія, Австрія, Фінляндія, Словенія, Угорщина, Ізраїль, Данія, Німеччина, Словаччина і Литва.

При цьому на першому етапі послаблень, із 9 червня, здавати тест на COVID-19 за 72 години до прибуття зобов'яжуть усіх туристів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники розкрили правду про умови роботи в період пандемії коронавірусу.

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