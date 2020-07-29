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На популярному курорті у В'єтнамі – спалах коронавірусу нового типу: закрито бари й паби

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Журнал
3,3 т.
На популярному курорті у В'єтнамі – спалах коронавірусу нового типу

На популярному курорті у В'єтнамі – спалах коронавірусу нового типу.

У курортному місті Дананг, що у В'єтнамі, 27 липня зафіксований спалах нового типу коронавирусу SARS-CoV-2.

У зв'язку з поширенням хвороби уряд ухвалив рішення евакуювати 80 тисяч туристів. В'їзд до В'єтнаму іноземцям заборонений з весни, тому в основному в місті знаходяться туристи з інших регіонів країни, пише The Guardian.

За останню добу в Данангу та його околицях було виявлено чотири випадки зараження коронавірусом. Це велике число для країни, в якій з початку епідемії виявили лише 420 випадків зараження.

На популярному курорті у В'єтнамі – спалах коронавірусу нового типу

На популярному курорті у В'єтнамі – спалах коронавірусу нового типу asia-vietnam.ru

Тому в місті знову скасували всі спортивні, культурні та релігійні заходи. Мешканцям заборонено збиратися в громадських місцях групами більше 30 осіб. Також закриті бари й паби.

28 липня Міністерство транспорту оголосило, що всі внутрішні пасажирські рейси в місто Дананг і з нього будуть припинені на 15 днів. Всі автобусні та залізничні перевезення також зупинили на 7 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головний спосіб захисту від хвороб на борту літака. Так, щоб максимально убезпечити себе від мікробів та інфекцій, пасажиру під час авіаперельоту слід зайняти місце біля вікна.

В'єтнамКоронавірустуризмКоронавирус
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