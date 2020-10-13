Мерзенний вчинок босоногого туриста в метро обурив попутників і потрапив на відео

Користувачі мережі визнали мерзенним вчинок босоногого туриста, який їхав в метро і потрапив на відео.

Відповідний ролик була опублікована в Instagram-акаунті Passengershaming, автори якого висміюють дивні витівки туристів. На ньому невідомий чоловік в масці колупає шкіру на ногах, знявши сланці, а потім кидає відірвані шматочки на підлогу у вагоні метро. При цьому поряд з ним стоїть велика блакитна валіза з наклейками з різних країн (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Підписників акаунта збентежила поведінка пасажира, і вони висловили своє обурення.

"Боже, що не так з людьми? В якому світі це вважається нормальним?", "Мене буквально занудило від цієї публікації. Яка свиня здатна на таке?", "Ненавиджу людей", "Мені стало погано після цієї публікації", "Коли я бачу подібні речі, я мимоволі замислююся про те, як же виглядає дім таких людей", – написали користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеси з різних авіакомпаній перерахували наймерзенніші звички пасажирів літаків під час подорожей.