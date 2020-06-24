Курорт "Буковель" затопило: повінь розмила дороги та пошкодила будівлі

Найбільший гірськолижний курорт в Україні "Буковель" затопило в результаті масштабної повені на заході України. Кілька проїздів до курорту повністю зруйновано водою.

Потоки води затопили вулиці з котеджами в "Буковелі", постраждали десятки населених пунктів в Івано-Франківській області. Також через стихію перекрито рух на дорогах державного значення в регіоні, пише "Кореспондент".

Очевидці опублікували в мережі фото й відео з місця події. На кадрах показано, як потоки води розмивають вулиці й дороги на території курорту і затоплюють будівлі.

Курорт "Буковель" затопило NEWSONЕ

Через повінь у селі Буковець поблизу курорту відбувся зсув верхнього шару ґрунту. В результаті дорогу державного значення Р-24 "Татарів – Кам'янець-Подільський" перекрито повністю, на місці працюють рятувальники.

Курорт "Буковель" постраждав через повінь Скриншот відео (YouTube)

Курорт "Буковель" постраждав через повінь Скриншот відео (YouTube)

Курорт "Буковель" постраждав через повінь Скриншот відео (YouTube)

OBOZREVATEL пропонує подивитися відео, де показано, як постраждав "Буковель"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, переважно на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева й частково зруйнувалася дамба.

Найбільше постраждали Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська області.

У Карпатах через руйнування, які викликані потужними зливами, загинули троє осіб – 2 жінки й чоловік. Так, у селі Дземброня літня жінка впала в бурхливий потік і потонула. У Яблуниці в річці опинився автомобіль – водій і пасажирка загинули.

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