Куди поїхати в Україні: унікальні й красиві місця, які варто відвідати

Україна багата на різні природні та архітектурні дива. Одні з них останнім часом все частіше приймають туристів, про інші, навпаки, лише недавно стали дізнаватися.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про красиві й унікальні місця України.

Урицькі скелі, Тустань

Де: Львівська область, поблизу села Урич (Сколівський район)

Урицькі скелі – це пам'ятка природи та археології, що не має аналогів в Європі. Їх висота до 50 м, а самі скелі являють собою ерозійні останки масивних пісковиків палеоцену.

Тут знайдені рештки стін та будівельних конструкцій, які є залишками давньоруської фортеці Тустань (XI – XIII в). У скелях залишилися підземні ходи й колодязі, які використовували захисники фортеці Тустань.

lifegid.com

vokrugsveta.ua

Вулкан Старуня

Де: село Старуня, Івано-Франківська область

Вулкан Старуня – унікальна природна пам'ятка, подібних якій немає в світі. Це єдиний діючий грязевий вулкан у світі. Незважаючи на те, що в звичайний час він виглядає зовні непримітно, під час виверження він по-справжньому ефектний. Виверження вулкана залежать від землетрусів, які відбуваються в радіусі 3-6 тисяч кілометрів.

funtime.kiev.ua

Українські Мальдіви

Де: недалеко від Скадовська, в годині їзди від материка

Острів Джарилгач – справжня перлина Херсонської області. Це найбільший в Європі незаселений острів, де можна відчути себе єдиним відвідувачем і опинитися на самоті.

Одним з головних символів острова Джарилгач є старий маяк, вироблений у Франції в 1900 році. Його встановили на острові в 1902 році.

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Каньйон диявола

Де: Миколаївська область, є частиною парку "Гранітно-степове Побужжя"

Актовський каньйон – одне з найбільш незвичайних місць в Україні. Між високих скель, висотою 50 метрів, протікає невелика річка Мертвовод. Згідно з легендою, стародавні скіфи відправляли її течією в останню путь своїх царів.

Тут же за легендою знаходиться "Долина Диявола" і природна "ванна-джакузі", в якій можна не тільки купатися, а й оздоровитися.

vokrugsveta.ua

Оптимістична печера

Де: Тернопільська область, недалеко від села Королівка

Оптимістична печера була включена в Книгу рекордів Гіннеса як найбільша в світі гіпсова печера і як друга за довжиною печерних ходів у світі. У ній більше 240 км підземних ходів і вона займає площу близько двох гектарів.

funtime.kiev.ua

Українська пустеля

Де: в 30 км від Херсона, Цюрупинський район

Олешківські піски – це найбільший піщаний масив у Європі. Температурний режим в українській пустелі відповідний: вдень пісок прогрівається до 70 градусів, а температура повітря може досягати 44 градусів.

Тут також можливі піщані бурі, а також є піщані дюни, які мігрують від поривів вітру.

patriot-zt.info

Українська Венеція

Де: Одеська область, Кілійський район

Вилкове – унікальне українське місто на воді, розташоване прямо в дельті Дунаю, в місці впадання річки в Чорне море. Вулицями в місті служать канали, якими переміщаються на місцевих "гондолах" і моторних човнах.

etnosvit.com

Бакота

Де: на півдні Хмельницької області

Бакота – затоплене село в Хмельницькій області, яке ще називають українською Атлантидою. Місцевість, де колись жило близько двох тисяч людей, зараз вражає своїми краєвидами, загадковими знахідками й унікальним монастирем. Село оточене скелями, які захищають берег від вітру.

vidviday.ua

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