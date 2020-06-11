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11 червня • оновлено в 15:57
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Коли відкриють Єгипет для туристів: названо дату

1.8т
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Уряд Єгипту назвав дату відкриття кордонів для туристів – відвідувати курорти в країні можна буде з 1 липня 2020 року.

Про це заявив міністр інформації Єгипту Усама Хайкал під час пресконференції, повідомляє сайт nabd.ws.

Також, за словами міністра, єгипетський уряд планує надати підтримку туристичній галузі, а саме знизити податки для місцевих готелів, що приймають туристів, і збори в аеропортах.

Коли відкриють Єгипет для туристів

Коли відкриють Єгипет для туристів

Red Sea Holidays

Хайкал уточнив, що до кінця жовтня 2020 року візу до Єгипту можна буде отримати безкоштовно (раніше для українців вона коштувала близько 25 доларів США. – Ред.).

Крім цього, з жовтня 2020 року планується підвищити максимальне завантаження готелів з 50% до 75%.

Зазначимо,наразі влада України веде переговори з урядом Єгипту щодо відновлення повноцінного авіасполучення між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 готелів у Єгипті вже отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.

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Автор
Єва Романова
Місце
Єгипет
Теги
подорожі туризм
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