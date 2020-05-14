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15 травня • оновлено в 12:43
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Ісландія повідомила, коли відкриє кордони

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В Ісландії назвали попередню дату відкриття для туристів. Країна почне приймати гостей з 15 червня.

Як зазначила прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоуттір, для іноземних туристів скасують двотижневий карантин, але після прибуття кожного зобов'яжуть здавати експрес-тест на коронавірус, повідомляє Forbes. Результати аналізу будуть відомі в той же день.

Ісландія повідомила, коли відкриє кордони

На думку Якобсдоуттір, головною проблемою мандрівників поки залишається дорога: більшість перевізників припинили міжнародні перельоти і відновлять їх у кращому випадку в липні. Потрапити в Ісландію наразі можна тільки з Лондона, Стокгольма і Бостона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Єврокомісія опублікувала керівництво з відновлення туризму в Європі влітку поточного року після пандемії коронавірусу.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Ісландія
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