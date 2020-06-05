ЄС продовжив заборону на в'їзд для іноземців: коли планують скасувати

Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити заборону на в'їзд іноземців у ЄС до 1 липня.

Про це повідомила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Також вона додала, що це тільки попередня дата, заборону на в'їзд може бути продовжено й після 1 липня.

UA.News

"Заборону на в'їзд з-за кордонів ЄС продовжили до кінця місяця, щоб створити належні умови для поступового відкриття кордонів", – підкреслила Йоганссон.

Отже, туристи з країн, які не належать до Шенгенської зони, не зможуть відвідати ЄС. Однак заборона не зачепить громадян Великобританії, але всі вони повинні будуть пройти обов'язкову 14-денну обсервацію в разі в'їзду в Євросоюз.

Що стосується критеріїв, для кого і як відкривати кордони, то найближчими днями триватимуть консультації з цього питання між Єврокомісією та країнами-членами. Одночасного відкриття для всіх держав не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше планувалося скасувати заборону для в'їзду туристів з-за меж Європейського Союзу до 15 червня. Водночас під заборону не потрапляють люди, які постійно проживають у ЄС, громадяни країн-членів ЄС, що зараз перебувають за кордоном, члени їхніх сімей та дипломати. Крім того, в'їзд у Євросоюз дозволений медикам і дослідникам.

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