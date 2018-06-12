Де краще відпочивати в Болгарії: дев'ять неймовірних місць

Літній відпочинок в Болгарії можна провести по-різному: просто полежати на пляжі і скупатися в морі або ж побачити яскраві і незвичайні місця країни.

Де українцям краще відпочивати в Болгарії, розповість своїм читачам Obozrevatel Travel. У цій статті ми також наведемо відгуки і ціни.

Крім популярних Балчика, Сонячного берега і Золотих пісків, є ще безліч менш "розкручених" місць, які поєднують в собі давню історію, легенди і первозданну природу.

Відпочинок в Болгарії pexels.com

Відпочинок в Болгарії для тих, хто любить природу

1. Белоградчицькі скелі

У підніжжя Балканських гір знаходяться Белоградчицькі скелі. Довжина цих вапнякових утворень, які формувалися мільйони років, 30 км, а ширина 3 км, крім того, в них приховано безліч печер.

Одна з найбільш популярних - печера Магура, яку відкрили і вивчили ще за часів Римської імперії. Щоб обійти печеру, треба витратити близько п'яти годин. У будь-який час року, температура повітря в Магура 12 ° C. Більш того, тут є наскальний живопис, що датується ще Бронзовою добою.

Відгуки: багато хто залишає позитивні коментарі, в основному всім було страшно, але дуже цікаво.

Ціни на вхід: від $ 3,5 до $ 6.

2. Долина троянд

На північ від масиву Средна-гора знаходиться одна з найцікавіших пам'яток, яка дуже популярна в червні. Знайти це місце можна без карт і навігаторів, а просто по запаху. На висоті 350 метрів над рівнем моря, оточуючи місто Казанлик, розташовується Долина троянд.

Дамаську троянду привезли в Болгарію з Персії, але під впливом клімату і особливостей регіону утворилася особливий різновид квітки - Казанликська троянда. Перші плантації в цьому регіоні були висаджені в кінці XVI століття. Зараз, в Долині троянд туристи можуть відвідати щорічний фестиваль троянд і музей.

Відгуки: позитивні коментарі про це місце в мережі переважають, але знайшлися і ті, хто оцінив місце на "трієчку: "Спеціально їхати не варто, відвідувати треба з травня по червень, коли цвітуть троянди", - пише Олександр.

Ціни: вхід в музей коштує $ 2.

Літак, печери і десятки кораблів: відпочинок в Болгарії для досвідчених дайверів

1. Затонулий літак

Тим, кого цікавить природа, яка знаходиться під водою, ми радимо відвідати курорт Святий Костянтин і Олена. Любителі дайвінгу запам'ятають це місце надовго, адже там, на глибині в 22 метра лежить затонулий літак Ту-154. Повітряне судно до занурення в воду було транспортом генерального секретаря компартії Болгарії. Знаходиться авіалайнер в 700 метрах від берега.

2. Кораблі

Якщо плисти на південь, можна побачити безліч затонулих суден. Наприклад, на глибині в 25 і 35 метрів лежать два італійських танкера, затоплених в 1941 році.

Тут можна знайти і більш страші кораблі: турецький есмінець і болгарський міноносець, затонулі в 1916 році. Лежать вони на глибині всього шість метрів.

3. Печери

В резерваті Яйлата, який знаходиться в Добрицькій області недалеко від курорту Русалка, дайверів зацікавлять печери, частина яких знаходиться під водою. Їх стіни досі зберігають давні малюнки.

Професійних дайверів зацікавлять підводні човни Другої світової війни, що лежать на глибині в 60 метрів. Вони, як і печери, знаходяться в Добрицькій області.

Відпочинок в Болгарії для любителів історії: древня архітектура

1. Стародавній монастир

Для тих, хто вибрав відпочинок в Болгарії, щоб подивитися архітектуру, теж знайдеться кілька місць: в Рилі, котра розташована на південному-заході, є одна з найдавніших святинь країни - Рильський чоловічий монастир.

Його заснували в 30-х роках X століття. Тут можна не тільки прогулятися, але пообідати і переночувати в келії. Загальна площа комплексу - 8800 м², а знаходиться він на висоті 1147 м над рівнем моря.

Відгуки: більшість відгуків позитивні, наприклад, Вікторія пише, що монастир вражає своєю величчю і візерунками.

Ціни: на саму територію монастирського комплексу вхід безкоштовний. Вартість відвідування музеїв доведеться дізнаватися вже на місці.

2. Католицький собор

У місті Пловдив знаходиться католицький собор Святого Людовіка, який побудували в XIX столітті. У 1931 році собор пережив сильну пожежу і втратив свій первинний вигляд. Незважаючи на це, храм є найбільшим католицьким собором в Болгарії.

3. Античний театр

Пловдив знаменитий не тільки своєю святинею. Місто, може познайомити туриста з історією значно старшою XIX століття, а саме з Пловдивським античним театром, який побудували за часів правління римського імператора Траяна.

Театр добре зберігся і продовжує використовуватися для різних заходів. Щоб відчути атмосферу стародавнього храму Мельпомени, потрібно обов'язково насолодитися яким небудь спектаклем або концертом, які там проводять. Після такого проведення часу відпочинок в Болгарії запам'ятається надовго.

Відгуки: більшість оцінило це місце позитивно, але є й ті, хто вважав це місце нудним.

Ціни: вхід на територію коштує $ 2,5.

4. Монастир Аладжа

Туристам, які бажають провести відпустку на одному з популярних курортів, теж буде там чим зайнятися. В Золотих пісках можна не просто відпочити, а й оздоровитися - на курорті є мінеральні джерела і лікувальні грязі.

Увечері можна прогулятися містом і подивитися на скельний монастир Аладжа, який діяв в XII столітті. Крім стародавніх руїн можна поглянути ще й на катакомби, розташовані поруч.

Відгуки: багато людей в мережі оцінили скельний монастир позитивно.

Ціни: вхід на територію парку - безкоштовний. Вхід в музей обійдеться в $ 3.

Як писав OBOZREVATEL , Google оприлюднив інформацію про країни, якими українці найчастіше цікавляться в пошукових системах.