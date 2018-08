Автобусний тур Європою: "за" і "проти" з особистого досвіду

Автобусний тур Європою - це не тільки бюджетна подорож, але і нічне жахіття для багатьох ваших знайомих. Якщо не вірите, спробуйте знайти собі попутника. Гарантуємо тисячу і один аргумент "проти": "це довго і виснажливо", "зараз вигідніше все організувати самому", "який сенс в скачках галопом по Європах", "I'm too old for this shit" ...

Але якщо автобусні тури існують, та ще й у великій кількості, значить, це комусь потрібно? OBOZREVATEL з'їздив в тижневу подорож на автобусі за маршрутом Угорщина - Словенія - Італія і все з'ясував на власному досвіді.

Неймовірний вид на Рим з вікна музею Ватикану

Кому підійде автобусний тур, а кому він протипоказаний, як обрати та оформити поїздку, у скільки вона обійдеться, якщо врахувати додаткові витрати, які нюанси приховують туроператори, що взяти з собою і як підготуватися, щоб позитив в результаті переважав над негативом, - ділимося досвідом по гарячих слідах.

Кому підходять автобусні тури

Перш за все, добре прислухайтеся до себе. Якщо сили закінчуються, ночами вам сниться пляж і розбитий будильник, краще одразу відмовтеся від ідеї.

Незважаючи на те, що автобусний тур передбачає довгі переїзди, відсидіти п'яту точку ви не встигнете. Навпаки, доведеться витягти із засіків все нерозтрачені ресурси енергії. У готелях ви станете настільки швидкоплинним гостем, що навчитеся забуватися сном немовляти прямо в автобусі, і тільки захоплення неймовірними пейзажами та сотні лайків під яскравими знімками підтримають вас на плаву.

Туристи годують ручних голубів на площі Сан-Марко у Венеції

Для тих же, чиє життя в основному проходить за маршрутом робота - дім - робота, хто в офісі все більше сидить, споживаючи кофеїн і калорії, хто хоче повного перезавантаження, розібратися в собі і оновити сторінку в Instagram - автобусний тур саме те, що треба .

Озеро Блед в Словенії, яке потрясло нас до глибини душі

Головне, не здумайте відправляти в подорож старих батьків, вагітних жінок і малолітніх дітей - для них це стане справжнім випробуванням (ми дізнавалися).

Як обрати і придбати автобусний тур

Якщо вирішили їхати, починайте обирати тур. Краще заздалегідь, мінімум за місяць. Так ви встигнете підготуватися до поїздки.

Звичайно, якщо бажання і можливість подорожувати наздогнали вас прямо тут і зараз, місце в автобусі також знайдеться. Але ж ви в курсі: поспіх і непродуманість чреваті сюрпризами, не завжди приємними.

Обов'язково дізнайтеся, яка погода властива регіону у цю пору року. Сильна спека, неприємний дощ або мороз дуже заважають насолоджуватися екскурсіями.

Веселка після бурі з градом у місті Прато, Італія

Переконавшись у правильному виборі, пошукайте потрібний тур в інтернеті. На сайтах туроператорів на чолі з найбільшим автобусником "Аккорд-тур" їх безліч, з повною програмою і доступними датами. Ціни на один і той самий тур на різні дати можуть сильно відрізнятися.

Тури на сайті туроператора akkord-tour.com.ua

Врахуйте, що безпосередньо з клієнтами туроператори не працюють: обравши гарний варіант, зверніться до перевіреного турагентства. Там для вас забронюють тур і оформлять всі документи. Нам в цьому питанні дуже допомогли хлопці з київського Ami Voyage. Їх обізнаності, уважності до деталей, терпінню та оперативності можна тільки позаздрити. Одним словом, рекомендуємо.

Отримавши від агентства підтвердження бронювання, подумайте про те, як дістанетеся до місця відправлення і назад. Справа в тому, що в Україні велика частина автобусних турів стартує зі Львова. Якщо ви не живете в цьому прекрасному місті, краще заздалегідь придбати квитки або знайти попутку на потрібні дати. Повернення плануйте з запасом часу - раптом автобус застрягне на кордоні?

КПП "Захонь-Чоп" на кордоні України та Угорщини

Важливий момент: так званий інфолист з повною інформацією про подорож і контактами гіда ви отримаєте буквально за пару днів до поїздки. Уважно прочитайте його і проясніть для себе всі незрозумілі моменти.

До інфолиста будуть додаватися правила і рекомендації для туристів - їх перечитайте також, а перед поїздкою роздрукуйте і тримайте під рукою разом з документами. Там багато корисного - навіть список сувенірів, які варто купити дорогою.

Також при пошуку та бронюванні врахуйте наступні моменти:

1) Уникайте турів з нічними переїздами, інакше по місцях вашої мрії будете гуляти не ви, а зомбі з мішками під очима, чиї селфі лайків не назбирають. Тур має включати нічний сон в готелі, а не в автобусі. До речі, маркування "Без нічних переїздів" не завжди означає, що таких в програмі немає. Будьте пильні!

Музеї Ватикана

2) Попросіть співробітника турагентства переконатися, що тур, який ви бронюєте, гарантований. Тобто, що на нього з великою ймовірністю зберуть повну групу і скасування не буде. Якщо тур все-таки скасують, гроші отримати назад буде складно - доведеться обирати інші дати, міняти квитки і плани. Навіщо вам (і агентству) цей стрес?

3) Ретельно вивчайте програму туру на сайті перед бронюванням. Так ви зрозумієте, скільки часу проведете в роз'їздах, а скільки в містах, чи встигнете виспатися в готелях, чи буде у вас вільний час, щоб все подивитися.

Музеї Ватикану

4) Дізнайтеся все, що можна, про додаткові витрати, які можуть в результаті перевершити вартість путівки. Все прорахуйте, зважте і візьміть з собою необхідну суму. (Детальніше про це нижче).

5) Перш ніж робити замовлення, почитайте відгуки про тур, в який збираєтеся їхати.

Знаменитий собор Санта-Марія-дель-Фьоре у Флоренції

Ціна питання

Один з очевидних плюсів автобусних турів Європою - низька вартість за досить високого рівня організації. Якщо пошукати, можна знайти дуже цікаві подорожі навіть за 50-60 євро. І це з готелями, сніданками, гідом і парочкою екскурсій. У таку суму при самостійному плануванні вам обійдеться хіба що авіаквиток по акції.

У Будапешті багато незвичайних скульптур і пам'ятників

Проте, в будь-якій поїздці виникають додаткові витрати. Деякі з них можна побачити одразу, вивчивши програму туру, інші ж випливуть тільки в ході спілкування з організаторами. Не соромтеся ставити питання!

Ось неповний список додаткових витрат:

1) За найкомфортніші місця на початку автобуса доведеться внести додаткову плату. Це 18 євро з людини. Чимало, але поїздка довга, комфорт - на вагу золота.

2) В деяких містах Європи при поселенні в готель доведеться заплатити туристичний податок. Суми різні, але за тижневу поїздку приготуйтеся викласти близько 20 євро з людини.

3) Дізнайтеся вартість факультативних екскурсій, які вам цікаві, і ціни на квитки в місця, які збираєтеся відвідати. Якщо твердо маєте намір щось побачити, а не просто тинятися по вулицях, виділіть на це 100-150 євро.

Пантеон в Римі

4) Якщо берете з собою дітей до 18 років, дізнавайтеся, які для них діють знижки. Наприклад, в Колізей і музеї Ватикану "молодняк" пускають безкоштовно.

5) Програми туру майже завжди включають пересування на громадському транспорті в містах. Вартість квитків не завжди включена - дізнайтеся її заздалегідь.

римське метро

6) Туалети в Європі здебільшого платні і недешеві: від 50 центів до 4 євро. І без них нікуди.

7) Врахуйте в бюджеті витрати на їжу (детальніше про це нижче) і, звичайно ж, на подарунки для близьких.

Їжа

Капрезе в Римі

Смачна їжа - важлива частина будь-якого відпочинку, тому заздалегідь дізнайтеся ціни і визначіться з бюджетом на харчування. Як правило, в готелях, які включає автобусний тур, сніданки є, але більш ніж скромні. Один круасан і кава, наприклад.

Винятки бувають, але на них краще не розраховувати. Купуйте їжу і воду в супермаркетах або на заправках - так дешевше. Якщо хочете спробувати місцеву кухню в ресторанах, краще заздалегідь дізнайтеся перевірені місця у знайомих або у вашого гіда. Інакше можна зіткнутися, наприклад, з чеком, де суми вдвічі перевищують зазначені в меню: доведеться заплатити і податок, і за обслуговування, і бог знає що ще. Ми зіткнулися з таким явищем у Венеції.

А ще їжа - це набагато приємніший подарунок близьким, ніж магнітик. Дізнайтеся, яку смакоту можна привезти, і відкладіть на неї гроші. Обсяги подарунків не забувайте погоджувати з правилами перетину кордону.

Лайфхаки для комфорту і безпеки

Загалом, автобусний тур виявився набагато комфортнішим, ніж ми думали. Напевно, тому, що готувалися до гіршого. Прогулянки були цікавими, гіди професійними.

У Венеції на катері

Крісла в автобусі - зручними, кондиціонер працював як треба. У салоні показували фільми, що мають відношення до маршруту, компанія зібралася весела і адекватна.

Проте, ось кілька лайфхаків, які зроблять подорож ще комфортнішою.

1) У багатьох містах Європи складно знайти безкоштовний вайфай, навіть в готелях він є не завжди. Забезпечте себе зв'язком на всьому маршруті подорожі. Дізнайтеся у свого мобільного оператора умови роумінгу - нам вони здалися досить доступними. Або скористайтеся спеціальними міжнародними сім-картами для мандрівників - пропозицій на ринку багато.

2) Візьміть в дорогу пауербанк і тримайте його зарядженим.

3) Щоб нормально спати в автобусі, купіть спеціальну подушку під шию.

Подушка для сну в дорозі pexels.com

4) Візьміть їжу, яка не псується, і багато води в салон автобуса.

5) Готелі, де ви будете зупинятися під час туру, всі дуже різні. У багатьох немає фена, шампуню, мила і одноразових капців. Прихопіть все це з собою.

Готель Resi в Падуї, Італія, з дуже скромним сніданком, якого на всю групу не вистачило.

6) Часу в готелях буде мало, праски - рідкість, так що беріть в дорогу речі, які не мнуться. Краще по комплекту на кожен день - ви набігаєтеся і одяг буде смердіти. Можна ще купити невеликий відпарювач (ми так і зробили). Він легко прасує речі, дезінфікує і частково усуває неприємний запах.

7) Завжди носіть з собою документи. Не залишайте їх в багажі.

8) Заздалегідь подумайте, що робитимете у вільний час в містах маршруту, щоб не намотувати кола по вулицях і не витрачати час дарма.

На екскурсії в Колізеї, Рим

9) Якщо їдете туди, де спека, візьміть з собою маленький портативний вентилятор на батарейках. Можна з розпилювачем води.

Висновки: плюси і мінуси автобусних турів

Ми заздалегідь готувалися до гіршого, тому подорож нас приємно здивувала. Але були і неприємні моменти.

Що сподобалось:

1) Не зважаючи на додаткові витрати, відпустка вийшла бюджетною і по-справжньому активною.

Ватикан, Рим

2) Ми не витрачали час і нерви на організацію поїздки, бронь готелів і придбання квитків: просто обрали тур і отримували задоволення (майже завжди).

3) В дорозі і під час зупинок (кожні 2-3 години) ми спостерігали, як одна країна перетікає в іншу. Як змінюються пейзажі, дороги і особливості інфраструктури, заправки, асортимент в магазинах, манера спілкування місцевих мешканців. Це цікаво.

Автомат в угорському супермаркеті, де банки і пляшки можна обміняти на гроші

4) Автобусний тур - потужний спосіб переключитися і, мабуть, маленьке життя. Ти знайомишся з новими людьми, постійно відчуваєш нові емоції. Все, що хвилювало вдома, геть випаровується з голови.

5) Ти робиш селфі на тлі величезної кількості всесвітньо відомих пам'яток.

Венеція

6) Ти порівнюєш міста і обираєш "своє", щоб приїхати надовго.

7) Ти дивишся багато тематичних фільмів, засвоюєш величезну кількість нової інформації і в цілому розвиваєшся.

8) Ти встигаєш на знижки в безліч магазинів.

Магазин в Будапешті

Що не сподобалося:

1) Завжди є ризик скасування або перенесення туру. Це тримає в напрузі аж до отримання інфолиста.

2) Як і у випадку з подорожжю на своєму авто, можна застрягти на кордоні або затриматися в пробці - час точно не розрахуєш. Хоча для автобусів є окрема черга, і ми пройшли кордон швидко.

3) Готелі, включені в тур, в половині випадків мали скромні умови і не надто поживний сніданок.

3) Ти дуже мало спиш в готелях, а сон в автобусі повноцінним не назвеш.

4) Тобі не вистачає часу на все цікаве, що хотілося б зробити в точках маршруту. Ти завжди біжиш і поспішаєш.

Блед в Словенії - одне з місць, де хотілося пробути тиждень, а були лише три години

5) Переїзди довші, ніж прогулянки.

6) Жодних експромтів - все прораховано до хвилини.

Як бачите, не все так страшно, і з належною підготовкою автобусний тур може принести багато задоволення за мінімального бюджету. Зрештою, не дарма ж ви витратили купу часу на оформлення біометрії.

Собор Святого Петра у Ватикані

