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27 березня • оновлено в 20:01
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Антон Птушкін розповів маловідомі факти про Австралію: чим особливий континент

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Відомий мандрівник Антон Птушкін розповів невідомі факти про унікальну державу-материк Австралію.

У новому випуску тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним" на каналі 1+1 ведучий досліджує неймовірні австралійські пляжі, яких на континенті налічується більше 10 тисяч, а також розкриває дивовижні деталі життя на материку. Про це повідомила прес-служба каналу.

Антон Птушкін

Антон Птушкін

Прес-служба 1+1

5 маловідомих фактів про Австралію

Найкомфортніше місто для життя

Своє знайомство з країною Антон почне з Мельбурна. Це місто динамічно розвивається і було визнане найкомфортнішим для життя 7 разів поспіль. У Мельбурні український тревел-документаліст прогуляється жвавими вулицями з історичними будівлями, покаже рожеве озеро і прогулянки маленьких пінгвінів, а також спробує розібратися, чому ж саме це місто заслужило звання найбільш комфортного.

Австралія

Австралія

Прес-служба 1+1

Квартал AC/DC

Не всі знають, що світова рок-легенда – група AC/DC родом з Австралії. У Мельбурні Антон Птушкін потрапить в провулок, який назвали на честь відомих музикантів. Стіни цієї невеликої, але дуже яскравої і неордінарної вулиці розмальовані портретами учасників групи і цитатами хітових пісень. Відкрив провулок особисто мер Мельбурна.

Австралія

Австралія

Прес-служба 1+1

Вікторіанська спадщина

Австралією досі формально править королева Єлизавета II. Британці зробили величезний вплив на культуру і життя країни. Це можна помітити з англійської мови, лівостороннього руху і безлічі історичних будівель вікторіанської епохи, які сьогодні вдало співіснують поруч із сучасними будівлями.

Австралія

Австралія

Прес-служба 1+1

Футбол по-австралійськи

Австралійці придумали свій національний вид спорту – футі. Це суміш регбі та соккера, де гравці за матч пробігають по 20 км. А суддя ніколи не зупиняє гру, навіть в разі отримання гравцем травми. Австралійський футбол — третій за кількістю глядачів на трибунах вид спорту в світі.

Світова столиця серфінгу

Під час своїх австралійських пригод мандрівник потрапить в світову столицю серфінгу – Торквей. У це місто з'їжджаються серфери з усіх куточків планети, щоб ловити найбільші океанські хвилі і насолоджуватися теплим сонцем. Разом з ними Антон Птушкін погуляє по легендарному австралійському пляжу Bells Beach, а також зніме з дрона дивовижне місце, що приваблює туристів своїми чарівними пейзажами – скелі "Дванадцять апостолів".

Австралія

Австралія

Прес-служба 1+1

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антон Птушкін розповідав, як нарвався на проблеми на угорсько-українському кордоні.

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Автор
Єва Романова
Місце
Австралія
Тег
подорожі
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