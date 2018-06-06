Встигни, поки молодий: 15 речей, які потрібно зробити до 30 років

Найдивніші речі в подорожах можна робити в будь-якому віці. Але існує ймовірність, що коли в житті з'явиться іпотека, підйом по кар'єрних сходах і підгузники, робити це вже не захочеться.

Про речі, які добре було б встигнути зробити до 30-ти, пише The Telegraph.

Для сходження на схили потрібна певна фізична підготовка pixabay.com

1. Пожити в фургоні

Колесити по чужій країні на старому фургоні - це заняття для молоді. Тому що після 30 років вже захочеться зручностей, які такий транспортний засіб просто не дасть: гарячу воду, мережеву електрику, подушку з качиного пуху і т.п. Тому їхати треба до того, поки звички міцно не проникли в життя.

2. Поїхати на "трудові канікули"

Деякі країни не дадуть візу для трудових канікул тим, хто старше 30-ти. А це означає, що, якщо ви хотіли заробити грошей, збираючи врожай під сонцем, то час не чекає.

3. Вивчити іноземну мову

Єдиний спосіб дійсно вивчити іноземну мову - зануритися в неї. Потрібно говорити нею щодня в барах, ресторанах, магазинах і пекарнях. І навіть уві сні, якщо вийде. І це можливо тільки в тій країні, де розмовляють мовою, яку ви хочете вивчити. Тому вирушайте зараз, але не забудьте словник.

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4. Подорожувати на самоті

Дуже ймовірно, що це буде єдина в житті можливість слідувати тільки власному плану. В один день у вас з'являться ті, з ким потрібно буде рахуватися. Тому вирушайте в одиночну подорож, в якій догоджати потрібно буде тільки собі.

5. Піднятися на гору

Скажемо прямо: сходження на гору - це не той вид активності, який розрахований на 30+. Звичайно, робити це може хто завгодно. Але для сходження на запаморочливі схили потрібен певний рівень фізичної підготовки, не кажучи вже про достатню кількість часу. І того, й іншого більше до того, як ви розміняєте четвертий десяток.

6. Пожити в хостелах

Вибір між модним готелем і молодіжним хостелом для багатьох очевидний - на користь першого. Але якщо ви подорожуєте без компанії, в готелі на вас може нахлинути почуття самотності. З хостеламі такого не станеться, адже їх суть в тому, що це веселі місця для тусовок. Дорожіть ними, поки ви не стали занадто берегти свій особистий простір.

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7. Сходити з розуму на фестивалях

Тому що це має сенс в 20+, коли людям все ще властива певна молодіжна розв'язність. Як і фестивалям.

8. Подорожувати наземним транспортом

Спостерігати за тим, як змінюються пейзажі за вікном - цікавий досвід. Ще цікавіше спостерігати за зміною облич людей, які знаходяться навколо, поки поїзд долає кілометр за кілометром.

9. Здійснити грандіозний похід

Як і у випадку зі сходженням на гору, грандіозні походи підходять і для тих, хто старше 30. Але молодий атлетизм в цьому випадку є перевагою.

10. Обзавестися одягом, зшитим спеціально для вас

У подорожах не обов'язково виглядати, як єдина людина, яка вижила в корабельній аварії. В Азії, наприклад, є багато відмінних кравців (як і поганих), які можуть зшити вам гарний одяг.

11. Навчитися торгуватися на базарі

Освойте цю навичку якомога швидше. До моменту, коли ви доберетеся до брами раю, це заощадить вам статки.

12. Закінчити кулінарні курси

Тому що до моменту, коли вам буде 40 і самими захоплюючими заняттями на вихідних стануть звані вечері з людьми, які вам навіть і не подобаються, ви будете раді тому, що колись в Індії ви навчилися готувати правильний каррі.

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13. Навчитися розбиратися у вині

Цей навик теж стане в нагоді, оскільки ваш смак стане більш вишуканим. А, наприклад, робота в барі у Франції легко навчить вас відрізняти Бордо від Божоле.

14. Погуляти в чужому місті на світанку

І ми не маємо на увазі, що потрібно рано встати. Ми радимо взагалі не лягати.

15. Напитися з місцевими жителями

Горілка або граппа - що б це не було, це відмінна можливість хоча б раз в житті напитися з місцевими жителями. І це краще робити до того, поки у вашому житті з'явиться похмілля.

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