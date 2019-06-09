12 неймовірних фактів про руїни Мачу-Пікчу

Мачу-Пікчу - це місто древньої Америки, що знаходиться на території сучасного Перу на вершині гірського хребта. У 2007 році це місце було нзвали Новим дивом світу. Є речі, яких про Мачу-Пікчу ви не знайдете в путівнику, статті у Вікіпедії або у відео від турагентства.

Ось все, що потрібно знати про древні руїни цивілізації інків:

1. Всі камені, з яких побудоване місто, були точно виточені так, щоб щільно прилягати одне до одного. Тому для утримання стін не були потрібні додаткові матеріали.

І це крутіше, ніж здається. Адже споруди були зведені так, щоб протистояти землетрусам.

2. Мачу-Пікчу знаходиться на висоті 2430 метрів над рівнем моря. Тому, якщо ви тільки що прилетіли, зачекайте кілька днів, перш ніж підніматися на вершину. Організму потрібен час, щоб акліматизуватися. Багато туристів, які нехтують цією порадою, ризикують отримати серйозні проблеми зі здоров'ям.

3. Мачу-Пікчу - це об'єкт, включений в список всесвітньої спадщини. У 2007 році Мачу-Пікчу був визнаний одним з семи Нових чудес світу. Відоме як "втрачене місто", насправді воно ніколи не губилося. В околицях Мачу-Пікчу було кілька фермерських угідь, коли дослідник Хірам Бінгхем в 1911 році відкрив для себе це місце. Недавні дослідження вказують на те, що дуже багато місцевих жителів знали про існування Мачу-Пікчу.

4. Імперія інків була однією з найбільших в доколумбовій Америці, що охоплювала Аргентину, Болівію, Чилі та Еквадор. Інки означає "королі" або "імператори". Під час свого розквіту імперія інків була основою Анд, що правили більш ніж 20 мільйонами людей в період між 1400 і 1500 роками. Все закінчилося, коли імператор Атауальпа був убитий іспанськими конкістадорами в 1533 році.

5. Місцеві лами дійсно люблять позувати для фото. Якби лами вміли робити селфі, нам всім довелося б закрити свої акаунти в соцмережах.

Крім цього вражаючого сучасного таланту, лами традиційно цінувалися за їх шерсть і багатий живильними речовинами гній, яким інки удобрювали поля. Спробуйте погуглити, чим лама відрізняється від альпаки, це допоможе відрізняти їх під час подорожі по Південній Америці – адже і ламу і альпаку можна знайти на пасовищах в Мачу-Пікчу. Лами відносяться до сімейства верблюдів і виростають удвічі більшими, ніж альпака. Вони були важливими ресурсами для інків, які не мали інших домашніх тварин, таких як коні, кози або вівці.

6. Крім відомої і популярної у гідів стежки сходження до Мачу-Пікчу, є й інші. Наприклад, стежка з Оллантайтамбо, вона веде через місцеві громади і археологічні пам'ятники, які майже не відвідуються туристами.

7. На мові кечуа Мачу-Пікчу перекладається як "Стара гора" або "Старий пік". Під час відвідування Перу ви, швидше за все, відвідайте одну з корінних громад, де говорять на кечуа. Історія народу кечуа сходить до цивілізації інків, і ви знайдете безліч руїн по всьому Перу, названих на місцевій мові.

8. Один художник на ім'я Леонардо да Вінчі намалював Мона Лізу (1503-1506) в розпал імперії інків. Коли ви приїдете в Мачу-Пікчу, ви можете запитати себе, що ще відбувалося, коли імперія інків була на піку своєї влади? У той час як інки правили на всій території Анд, в Європі відбувався сплеск художнього і технологічного розвитку, а Китай знаходився під владою династії Мін.

9. Природа навколо стародавнього міста неймовірна! Що б не привело вас до Мачу-Пікчу, напевно можна сказати, що околиці національного парку так само запам'ятовуються, як і руїни. Зверху відкривається приголомшливий вид на Священну долину. Подивившись вниз, ви побачите річку Урубамба з горами, що її обрамляють.

10. Мачу-Пікчу використовувався як астрономічна обсерваторія. Коли ви дізнаєтеся більше про Мачу-Пікчу, ви почнете розуміти сильний вплив, який астрономія мала на цивілізацію інків і те, як зводилися місцеві будівлі. Зірки допомагали інкам ідентифікувати сезонні зміни, що вказують найкращий час для посадки і збору врожаю. Відмітний камінь інтіуатана, знайдений в Мачу-Пікчу, працював як астрономічний годинник і використовувався в церемоніях.

11. Точно не відомо, чому інки залишили Мачу-Пікчу. У той час як іспанські конкістадори поклали кінець імперії інків, є свідчення того, що місце Мачу-Пікчу було закинуто до цього часу. Вчені висунули ідею епідемії віспи, але без будь-яких вагомих доказів справжня причина залишається загадкою.

12. Ви можете отримати печатку Мачу-Пікчу на в'їзді в місто. При відвідуванні не забудьте проставити печатку в своєму паспорті біля входу в древнє місто, пише intrepidtravel. Це досить вражаючий сувенір і приємне нагадування про вашу перуанську пригоду.

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