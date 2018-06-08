10 солодощів, які стали візитками міст. Фото

У різних містах світу є місцеві солодощі, які стали обов'язковим пунктом у віш-листі мандрівника. У збірці зібрані топ-10 "солодких" візитних карток.

Сицилійські каннолі

Це традиційний сицилійський десерт із смаженого тіста. Щоб каннолі залишалися хрусткими, їх наповнюють начинкою перед самою подачею або глазурують зсередини розтопленим шоколадом і присипають подрібненими фісташками. В начинку крім цукатів та шоколаду додають різні сиропи, лікери або вино.

Лінцський торт

Лінцський торт названий так на честь австрійського міста Лінца, яке вважається його батьківщиною, готують його з горіхових пісочних коржів з джемом, а зверху прикрашають гратами або фігурками з тіста.

Празький трдельник

Трдельники - знамениті празькі булочки із здобного тіста з ароматною посипкою з кориці, горіхів і цукру. Зазвичай його наповнюють кремом, вершками або морозивом.

Брюссельські вафлі

Традиційно вони мають прямокутну форму і подаються з різними топінгами: шоколадом, карамеллю, морозивом, збитими вершками, та ще й посипаються цукровою пудрою, свіжими ягодами і шматочками фруктів.

Краківський обважанек

Обважанек - це невеликий бублик, посипаний сіллю, кунжутом або маком. Він внесений до європейського списку охоронюваних регіональних продуктів і вважається одним із символів Кракова.

Чиказький пончик

Пончики - улюблені ласощі всіх американців, але саме в Чикаго в 1938 році вперше був проведений День пончика. З тих пір це свято набуло загальнонаціонального масштабу.

Гонконгський яєчний тарт

Поєднання повітряного пісочного тіста і неймовірно ніжної яєчної начинки настільки сподобалось і місцевим жителям, і туристам, що ці скромні на вигляд тарталетки зуміли стати гастрономічним символом величезного міста.

Нагасакський бісквіт

Ніжний бісквіт з ароматом меду - такий знаменитий нагасакський десерт кастелло або касутера, як називають його самі японці.

Нью-йоркський чізкейк

Нью-Йорк і чізкейк немислимі один без одного. У цьому місті навіть інші десерти маскуються під знаменитий торт, щоб перехопити собі хоч трохи уваги туристів.

Нюрнберзький пряник

Традиційні нюрнберзькі пряники відомі ще з часів середньовіччя. Їх головна відмінність від побратимів - дуже високий процентний вміст горіхової маси при незначній частці або навіть повній відсутності борошна.

Паризький круасан

Круасани печуть, продають і їдять у всьому світі. Однак назва не дасть забути про головне: історично це французька випічка, а значить, найприємніше нею ласувати у Франції.

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