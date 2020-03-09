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9 березня • оновлено в 23:59
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/ Travel

Ізраїль оголосив про карантин для всіх туристів

4.3т
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Ізраїль оголосив про обов'язковий 14-денний карантин для всіх громадян, які в'їжджають в країну.

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в понеділок, 9 березня, після наради з представниками МОЗ щодо коронавірусу.

"Це важке рішення, але воно життєво важливе, щоб зберегти здоров'я суспільства, а здоров'я суспільства понад усе", – сказав він.

За порушення умов карантину в Ізраїлі передбачена кримінальна відповідальність. Місцева поліція вже розслідує кілька таких справ.

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Ізраїль
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Еще один депильный заголовок! В заголовке - туристов, в статье - всех вьезжающих!
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