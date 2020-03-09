Ізраїль оголосив про карантин для всіх туристів

Ізраїль оголосив про обов'язковий 14-денний карантин для всіх громадян, які в'їжджають в країну.

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в понеділок, 9 березня, після наради з представниками МОЗ щодо коронавірусу.

"Це важке рішення, але воно життєво важливе, щоб зберегти здоров'я суспільства, а здоров'я суспільства понад усе", – сказав він.

За порушення умов карантину в Ізраїлі передбачена кримінальна відповідальність. Місцева поліція вже розслідує кілька таких справ.

אחרי יממה של דיונים מורכבים קיבלנו החלטה: כל מי שיגיע לישראל מחו"ל ייכנס לבידוד של 14 יום.



זו החלטה קשה, אבל היא חיונית כדי לשמור על בריאות הציבור - ובריאות הציבור קודמת לפני הכל.



ההחלטה הזאת תהיה בתוקף לשבועיים, במקביל אנחנו מקבלים החלטות כדי לשמור על כלכלת ישראל. pic.twitter.com/5qYFRW3AaC - Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 9, 2020

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!