Теплі та сонячні дні, що щедро вплітає нам осінь у мережево дощів — це справжнє свято. Тож чому б не влаштувати собі невеличкий подарунок-прогулянку мальовничими місцинами, до яких досить легко дістатись маючи авто?

Коростишівський кар’єр. Мальвниче штучне озеро у Житомирській області.

Координати на мапі: 50˚18’54’’ пн.ш.; 29˚05’35’’ сх.д.

Як дістатись: півтори-дві години на авто з Києва або 30 хвилин з Житомиру (час у дорозі залежить від трафіку, врахуйте також ремонт дороги поблизу Коростишева). Зверніть увагу, що їдучи з Києва Вам слід частково обігнути озеро: у перший з’їзд, до якого поведе навігатор не повертайте, адже під’їзд до кар’єру перекрито, тож їдьте одразу на другий.

Мета подорожі: чисте блакитне озеро, більш характерне для Австрії, з її суворими природоохорнними нормами, аніж для України. Мальовничість локації додає скелястий берег, вкритий березками та ялинками.

Історична нотатка: видобуток каменю розпочався ще на прикинці ХІХ століття та тривав до кінця ХХ-го. Лише після здобуття Україною незалежності видобуток гранітів та надзвичайної краси лабрадоритів було зупинено, а сам кар’єр затоплено.

Обов’язково обійдіть навколо озера — це єдиний шлях знайти найкращу локацію саме для ваших кадрів. Обирайте безхмарні дні, адже вода відзеркалює небо та у хмуру днину очікуваної блакиті Вам не побачити.

Тут знімали епізод серіалу “Слуга Народу” і “Нюхач”, а також фільми “Відьма” та “Сторожова застава”.

Увага! Купатись не раджу — адже вода вже досить холодна! Перепад глибини різкий, за один-два кроки дно щезає з підніг, а глибина майже одразу опускається на 20 метрів та сягає 40 метрів. Місцеві кажуть, що навіть підводні рибалки та водолази не можуть сягнути дна.

Раптово зіпсувалась погода та пішов дощ? Їдемо у Старий Солотвин!

Будиночок Рибалки на Острові Кохання у селі Старий Солотвин.

Координати на мапі: 50˚02’14’’ пн.ш.; 28˚40’58’’ сх.д.

Як дістатись: від Коростишева ще хвилин 40 за навігатором.

Мета подорожі: мальовничий місточок та дерев’яний будиночок рибалки на мініатюрному острівку посеред річки Коденка.

Історична нотатка: штучний острів був створений у 1970 році, а будиночок зведений у 1984-85 роках, що слугував укриттям для рибалок. Місток перекинули згодом, для зручності туристів, що почали навідуватись у село з околиць.

Трохи далі селом знайдіть сільську церкву, вона теж досить цікава за своєю архітектурою та внутрішнім убранством.

Коли варто сюди їхати: на заході сонця або у погану погоду. Звісно можна навідатись і в сонячний полудень, але саме це місце ідеальне для негоди.

Вихідними днями тут часто можна побачити наречених, що приїздять для фотосесій на містку. Весною сюди прилітають лебідки, але мені їх побачити не пощастило. Відлитіли! — запевняють місцеві, тож точно повернусь наступного року.

У селі Старий Солотвін відзняли частину серіалу “Мольфар”, а також кліп білоруського гурту BRUTTO.

Де поїсти?

Серед великої кількості смачних ресторацій Житомирщини, я обрала Шале саме через затишну терасу з доглянутим садом, пізніми трояндами та фонтаном.

Як знайти: перший кілометр Бердичивської траси, село Заречани

На які ще локації звернути увагу дорогою?

Повертаючись у Київ з Житомиру праворуч не доїзжаючи до Коростишева, зверніть увагу на прибране поле з величезними копицями сіна.

Наврядчи господарі дуже засмутяться, якщо Ви з’їдете з траси та зробите кілька фото, що зігріватимуть Вас теплими спогадами дощовим листопадом.

Такі самі можна знайти й в іних місцях Київської області, наприклад поблизу Богуслава.

Як знімати?

Сучасні телефони ладні замінити професійну техніку — варто лише дотримуватись кількох простих порад:

Кращий час для фото навіть без макіяжу — це година після світанку та перед заходом сонця. Єдине, що Вам потрібно зробити — зловити м’яке світло косих променів.

Обов’язко повертайте обличчя на сонце та уникайте тіні. Звісно вертикальні полудневі промені змусять Вас мружитись та нададуть різких тіней — отже саме цей час варто уникати.

Хочете відзняти відео, але набігли хмарки? Ідеально! Хмари слугують природним світлофільтром — про це знають усі оператори.

Для селфі краще розташувати камеру трішечки зверху та трохи підняти підборіддя — саме у такому ракурсі зникнуть не лише можливі зморшки на шиї, але й сліди втоми робочого тижня під очима.

Якщо Ваш телефон дозволяє вімкнути портретний режим — використовуйте його лише для селфі, адже не для того ви витратили час на дорогу аби розмити мальовничий осінній пейзаж.

Бажаю теплої осені та чудових прогулянок мальовничими околицями.

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