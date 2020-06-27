ЄС не відкриє кордони для українців: список країн, яким дозволили в'їзд

Країни Європейського Союзу не будуть із 1 липня відкривати кордони для громадян України через зростання в країні захворюваності COVID-19.

Як передає Politico, у ЄС попередньо визначили критерії, за якими будуть дозволяти в'їзд іноземцям.

Для цього потрібно, щоб у країні-претендентці динаміка захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тисяч жителів була меншою, ніж середній показник по ЄС.

В Україні ж цей показник поки що більший, тому вона не потрапила до попереднього списку країн ЄС, для яких відкриють кордони.

Країни, для яких ЄС відкриє кордони з 1 липня:

Австралія Алжир Андорра Ватикан Грузія Канада Марокко Нова Зеландія Руанда Сан-Марино Сербія Таїланд Туніс Уругвай Чорногорія Південна Корея Японія Китай (якщо Пекін взаємно відкриє кордони для ЄС)

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1110 осіб (+24 за добу).

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