ЄС не відкриє кордони для українців: список країн, яким дозволили в'їзд

Країни Європейського Союзу не будуть із 1 липня відкривати кордони для громадян України через зростання в країні захворюваності COVID-19.
Як передає Politico, у ЄС попередньо визначили критерії, за якими будуть дозволяти в'їзд іноземцям.
Для цього потрібно, щоб у країні-претендентці динаміка захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тисяч жителів була меншою, ніж середній показник по ЄС.
В Україні ж цей показник поки що більший, тому вона не потрапила до попереднього списку країн ЄС, для яких відкриють кордони.
Країни, для яких ЄС відкриє кордони з 1 липня:
Австралія
Алжир
Андорра
Ватикан
Грузія
Канада
Марокко
Нова Зеландія
Руанда
Сан-Марино
Сербія
Таїланд
Туніс
Уругвай
Чорногорія
Південна Корея
Японія
Китай (якщо Пекін взаємно відкриє кордони для ЄС)
Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1110 осіб (+24 за добу).
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