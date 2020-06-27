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27 червня • оновлено в 13:29
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ЄС не відкриє кордони для українців: список країн, яким дозволили в'їзд

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Країни Європейського Союзу не будуть із 1 липня відкривати кордони для громадян України через зростання в країні захворюваності COVID-19.

Як передає Politico, у ЄС попередньо визначили критерії, за якими будуть дозволяти в'їзд іноземцям.

Для цього потрібно, щоб у країні-претендентці динаміка захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тисяч жителів була меншою, ніж середній показник по ЄС.

В Україні ж цей показник поки що більший, тому вона не потрапила до попереднього списку країн ЄС, для яких відкриють кордони.

Країни, для яких ЄС відкриє кордони з 1 липня:

  1. Австралія

  2. Алжир

  3. Андорра

  4. Ватикан

  5. Грузія

  6. Канада

  7. Марокко

  8. Нова Зеландія

  9. Руанда

  10. Сан-Марино

  11. Сербія

  12. Таїланд

  13. Туніс

  14. Уругвай

  15. Чорногорія

  16. Південна Корея

  17. Японія

  18. Китай (якщо Пекін взаємно відкриє кордони для ЄС)

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1110 осіб (+24 за добу).

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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