Де відпочити в жовтні: названі підходящі варіанти в Європі

У жовтні для відпочинку в Європі найкраще підходять Італія, Іспанія, Греція або Кіпр.

Таку пораду українцям в ефірі ObozTV дав професійний мандрівник і тревел-блогер Максим Циркель, який відвідав 70 країн світу.

"У багатьох країнах в жовтні вже холодно. Але в Італії, Іспанії, Греції, на Кіпрі – якщо ми говоримо про Європу – в цьому місяці ще може бути дуже комфортно", – пояснив Циркель.

Він зазначив, що там навіть у жовтні температура повітря іноді може сягати +30 градусів.

Зокрема, вдалим вибором досвідчений мандрівник назвав Сицилію.

Сицилія в жовтні accommodation-sicily.com

Як писав OBOZREVATEL, в Україні теж є безліч міст і місць, куди можна поїхати у відпустку восени.

Серед гарних варіантів відпочинку в горах – Яремче і Буковель. На море можна з'їздити в Одесу чи Бердянськ, хоча у жовтні тут вже досить прохолодно. А за незабутніми враженнями і красотами рідної природи варто вирушити на Шацькі озера (Волинь) або на озеро Синевир (Закарпаття).

Ранкове шоу "О, Крапівіна!" дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!