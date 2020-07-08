Чорногорія внесла Україну в "зелений список": в'їзд вільний

Україну внесли в "зелений список" країн, громадянам яких дозволено в'їзд в Чорногорію без результатів тесту на COVID-19.

Відповідне рішення ухвалив Інститут громадського здоров'я Чорногорії, повідомляється на сайті посольства України в цій державі.

Тим часом, пресслужба зазначеного інституту оприлюднила повний список країн і регіонів, туристів з яких будуть пускати в Чорногорію без перешкод. Це всі країни Європейського союзу, Алжир, Андорра, Австралія, Багамські острови, Барбадос, Бруней, Білорусь, Фіджі, Філіппіни, Грузія, Індонезія, Ісландія, Ямайка, Японія, Йорданія, Південна Корея, Камбоджа, Китай, Коста-Рика, Куба, Ліван, Ліхтенштейн, Мадагаскар, Малайзія, Марокко, Маврикій, Монголія, Мозамбік, Нікарагуа, Норвегія, Нова Зеландія, Палестина, Папуа – Нова Гвінея, Парагвай, Сейшельські острови, Сенегал, Швейцарія, Таджикистан, Таїланд, Туреччина, Тринідад і Тобаго, Туніс , Уругвай, Об'єднані Арабські Емірати, Узбекистан, Венесуела, В'єтнам, Україна, Великобританія, Замбія.

Що стосується Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Ізраїлю, Сінгапуру і Канади, то їх громадяни зможуть потрапити в Чорногорію тільки після надання органам контролю негативних результатів ПЛР або ІФА-тестування. Відзначається, що оновлені списки почали діяти з 00:00 8 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оновили список країн "червоної" і "зеленої" зон через поширення COVID-19. У "червону" потрапили Албанія, Чорногорія і Єгипет (тепер всі, хто повертаються звідти, повинні пройти 14-денну обсервацію).