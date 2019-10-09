Більше 5000 років: у Ізраїлі розкопали древній мегаполіс. Дивовижні фото

В Ізраїлі розкопали унікальний мегаполіс бронзової доби, в якому жили близько 6000 осіб.
Археологи виявили храм, цвинтар і кістки від жертвоприношень тварин, передає Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що старовинному місту близько 5000 років. В епоху свого існування, на думку фахівців, воно було найбільшим у регіоні. Археологи вже охрестили мегаполіс "Нью-Йорком бронзової доби".
В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс
Daily Mail
В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс
ЕРА
В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс
ЕРА
Місто виявили за 50 км від Тель-Авіва під час будівництва транспортної розв'язки. На думку істориків, воно є свідченням перших кроків урбанізації.
Примітно, що в місті знайшли спроектовані вулиці, які поділяли квартали і громадські місця. При розкопках виявили також багато предметів, привезених з Єгипту.
В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс
АР
В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс
АР
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше археологи виявили на захід від популярного серед туристів Єрусалиму в Ізраїлі одне з найбільших міст епохи неоліту в світі
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