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10 жовтня • оновлено в 05:00
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Більше 5000 років: у Ізраїлі розкопали древній мегаполіс. Дивовижні фото

1.6т Читати матеріал російською

В Ізраїлі розкопали унікальний мегаполіс бронзової доби, в якому жили близько 6000 осіб.

Археологи виявили храм, цвинтар і кістки від жертвоприношень тварин, передає Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що старовинному місту близько 5000 років. В епоху свого існування, на думку фахівців, воно було найбільшим у регіоні. Археологи вже охрестили мегаполіс "Нью-Йорком бронзової доби".

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В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

Daily Mail

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

ЕРА

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

ЕРА

Місто виявили за 50 км від Тель-Авіва під час будівництва транспортної розв'язки. На думку істориків, воно є свідченням перших кроків урбанізації.

Примітно, що в місті знайшли спроектовані вулиці, які поділяли квартали і громадські місця. При розкопках виявили також багато предметів, привезених з Єгипту.

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

АР

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

В Ізраїлі розкопали древній мегаполіс

АР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше археологи виявили на захід від популярного серед туристів Єрусалиму в Ізраїлі одне з найбільших міст епохи неоліту в світі

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Ізраіль
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