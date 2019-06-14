Беріть порошок у літак! Туристам дали несподівану пораду

З появою лоукост-авіаліній перельоти стали більш доступними, але з іншого боку, на борт можна взяти обмежену кількість речей.

Це змушує пасажирів ретельно планувати вміст ручної поклажі. SkyScanner поділився лайфхаком і порадив брати з собою в подорож пральний порошок.

"Це дозволить вам не брати з собою багато одягу, а натомість випрати його на місці", – наголошується в повідомленні.

Free Travel

"Немає жодної необхідності брати з собою запас чистих речей на цілий тиждень, особливо якщо ви подорожуєте в країну з сухим кліматом", – пише SkyScanner.

Мандрівникам треба скласти пральний порошок або залити концентрат у маленьку пляшечку об'ємом у 50 мл. Якщо ж про порошок забули, можна скористатися гелем для душу або милом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні анулювали ліцензії трьох туроператорів - "Гарячі тури", "Лакі тур", "Діоніс-Прага".

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