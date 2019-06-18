ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Travel

Авіакомпанії YanAir повернули право на перельоти в Україні

1.4тЧитати матеріал російською

Комісія Державної авіаційної служби поновила сертифікат авіакомпанії YanAir, яку раніше позбавили права здійснювати перельоти в Україні.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, згадавши про інцидент із затримкою рейсу Київ-Батумі, який трапився 18 червня.

"Після усунення критичних зауважень комісія Державіаслужби ухвалила рішення поновити сертифікат авіакомпанії Yanair. Сьогодні з затримкою відбувся регулярний рейс Київ-Батумі. У той же час, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли – ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів і регламентами не будемо", – написав він.

Новини
У SkyUp раптово відібрали ліцензію: що тепер буде з рейсами

YanAir

YanAir

aerovokzal.net

Міністр також закликав авіапасажирів при виборі свого авіаперевізника враховувати рейтинги Міністерства інфраструктури, які публікуються щомісяця.

"Наївно скаржитися на розлад шлунка, якщо Ви купуєте шаурму в метро в спеку. Це правило однаково як в політиці, так і на транспорті", – підсмував Омелян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня за результатами комплексної інспекційної перевірки YanAir Airlines Державна авіаційна служба ухвалила рішення про призупинення сертифікату експлуатанта авіакомпанії. Перевізник у відповідь заявив, що всі порушення були усунуті.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "авіаперельоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
авіаперельоти
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Тег
Державіаслужба України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel