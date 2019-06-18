Авіакомпанії YanAir повернули право на перельоти в Україні

Комісія Державної авіаційної служби поновила сертифікат авіакомпанії YanAir, яку раніше позбавили права здійснювати перельоти в Україні.
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, згадавши про інцидент із затримкою рейсу Київ-Батумі, який трапився 18 червня.
"Після усунення критичних зауважень комісія Державіаслужби ухвалила рішення поновити сертифікат авіакомпанії Yanair. Сьогодні з затримкою відбувся регулярний рейс Київ-Батумі. У той же час, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли – ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів і регламентами не будемо", – написав він.
YanAir
aerovokzal.net
Міністр також закликав авіапасажирів при виборі свого авіаперевізника враховувати рейтинги Міністерства інфраструктури, які публікуються щомісяця.
"Наївно скаржитися на розлад шлунка, якщо Ви купуєте шаурму в метро в спеку. Це правило однаково як в політиці, так і на транспорті", – підсмував Омелян.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня за результатами комплексної інспекційної перевірки YanAir Airlines Державна авіаційна служба ухвалила рішення про призупинення сертифікату експлуатанта авіакомпанії. Перевізник у відповідь заявив, що всі порушення були усунуті.
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