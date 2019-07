Афіни сколихнув потужний землетрус: перші фото

Неподалік від популярних серед туристів грецьких Афін 19 липня стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус був зафіксований об 11:13 за часом UTC (14:13 за Києвом). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 26 кілометрів на північний захід від Афін. Осередок землетрусу залягав на глибині 2 кілометрів.

Як повідомляє агентство Ассошіейтед Прес у Twitter, через землетрус жителі Афін залишати будинки і вибігали на вулиці міста.

BREAKING: A strong earthquake has been felt in the Greek capital of Athens, causing people to run out into the streets.