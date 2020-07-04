Хоч деякі країни і відкрили свої кордони для туристів, закордонний відпочинок досі несе в собі загрози для гаманця і здоров`я. Але відпустку з незабутніми враженнями провести можна й в Україні. Сьогодні в цьому вас переконає переможець акції "7 природних чудес України" Біосферний заповідник "Асканія-Нова".

Знаходиться він в Чаплинському районі смт. Асканія-Нова Херсонської області.

Це місце має свою особливу історію, яка розпочалась з 1898 року. Розповідають, що засновник заповідника барон Фрідріх Фальц-Фейн, нащадок німецьких колоністів, за успішно складені іспити отримав від свого батька 8 десятин землі для вольєра з птахами там, де зараз знаходиться один з найбільших в Європі заповідників. Так дитяче хобі перетворилось на справу життя.

Тепер про унікальне

Площа заповідника складає 33,3 тис. га. За це він по праву вважається найбільшим заповідником степового типу в Європі. На території мешкають 69 видів тварин занесених до Червоної книги України, 298 видів, які охороняються Бернською конвенцією та 104 підпадають під протекцію Боннської конвенції. 12 видів також занесені до Європейського Червоного списку. Екосистема заповідника є настільки рідкісною і делікатно налаштованою, що будь-яке втручання ззовні може легко її знищити.

Тут вільно випасаються зебри, антилопи, бізони, сайгаки, лами та коні – тварини, які б в дикій природі ніколи не зустрілись.

У кінці 19 ст. людськими руками посеред степу був створений дендрологічний парк зі складною системою зрошення. Біологічне різноманіття заповідника складає близько 500 видів вищих рослин і 3000 тварин, більшість з яких в дикій природі ви вже не зустрінете.

Інфраструктура

Поблизу заповідника ви знайдете декілька готелів. Це досить зручно, оскільки якщо ви подорожуєте з Києва, дорога вас може втомити. Справжньою знахідкою стануть сувеніри. Там вони зроблені не в Китаї, а місцевими майстрами з унікальних матеріалів.

Саме заповідник "Асканія-Нова" з ініціативи фонду "Рідна країна" представляв Україну у другому турі Всесвітнього конкурсу "7 нових чудес природи".

Слід зауважити, що заповідник пройшов відбір серед 450 номінантів з усього світу, і за кількістю голосів у мережі Інтернет "Асканія-Нова" опинилася у числі 77 півфіналістів акції, з яких потім експерти обрали 28 фіналістів.

Ціни на відвідини заповідника більш ніж демократичні. В артість дорослого квитк а 65 грн, дитяч ого — 45 грн . А от домашніх улюбленців доведеться залишити вдома. Відвідувати маршрути заповідника з домашніми тваринами заборонено. Більше інформації ви знайдете на сайті .

Північна Америка, степи Монголії, спекотна Африка чекають на вас на Херсонщині. Для вас від світу Асканію до нині бережуть віддані й самозречені люди, які все життя плекають кожне деревце, дбають про кожну живу істоту, що знайшла собі місце в заповіднику. Вони, керовані щодня духом степової землі, стали щитом, який донині захищає унікальну місцину для вас.

Для тих, хто досі сумнівається, чи варто їхати, пропонуємо переглянути фільм із циклу "7 природних чудес України" . Впевнений, ці краєвиди байдужими вас не залишать.

Фільми про інших номінантів акції ви можете переглянути на сайті 7chudes.in.ua

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.