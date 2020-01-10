160 українців не можуть вилетіти з Італії: названа причина

В аеропорту Неаполя 160 пасажирів вже дві доби не можуть вилетіти з Італії до України.

Так, як пише на своїй сторінці в Facebook користувач Володимир Беленкий, аеропорт Kyiv Sikorsky Airport, куди повинен приземлитися літак авіакомпанії Ernest Airlines, не приймає його через борги.

"Хронологія така: спочатку скасували рейс з Одеси та інших міст до Риму, запропонувавши людям вилетіти рейсом Неаполь-Київ, через брак альтернатив люди переїжджають з усіх міст Італії до Неаполя, щоб вилетіти", – пише Володимир.

Facebook @ vpb.belenky

"Рейс повинен був полетіти вчора, 9 січня, о 15:00, потім о 17:00, потім о 21:00... У підсумку людей розвернули біля гейту, сказали збирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити. Сьогодні, 10 січня, рейс мав вилетіти о 9 ранку, всі знову дійшли до гейту і знову рейс скасували. Коли буде виліт незрозуміло. Люди відмовляються йти від гейту", – зазначає користувач.

Facebook @ vpb.belenky

Facebook @ vpb.belenky

Facebook @ vpb.belenky

Facebook @ vpb.belenky

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ірландська авіакомпанія Ryanair скасує рейси з Києва до Стокгольма (Швеція) і в Нюрнберг (Німеччина). Таке рішення викликане затримками поставок літаків Boeing 737 MAX.

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