Головна Новини
10 січня • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

160 українців не можуть вилетіти з Італії: названа причина

982
Читати матеріал російською

В аеропорту Неаполя 160 пасажирів вже дві доби не можуть вилетіти з Італії до України.

Так, як пише на своїй сторінці в Facebook користувач Володимир Беленкий, аеропорт Kyiv Sikorsky Airport, куди повинен приземлитися літак авіакомпанії Ernest Airlines, не приймає його через борги.

Новини
Європейський лоукостер призупинив рейси в Україну: стала відома причина

"Хронологія така: спочатку скасували рейс з Одеси та інших міст до Риму, запропонувавши людям вилетіти рейсом Неаполь-Київ, через брак альтернатив люди переїжджають з усіх міст Італії до Неаполя, щоб вилетіти",пише Володимир.

160 українців не можуть вилетіти з Італії: названа причина

Facebook @ vpb.belenky

"Рейс повинен був полетіти вчора, 9 січня, о 15:00, потім о 17:00, потім о 21:00... У підсумку людей розвернули біля гейту, сказали збирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням і хто буде за це платити. Сьогодні, 10 січня, рейс мав вилетіти о 9 ранку, всі знову дійшли до гейту і знову рейс скасували. Коли буде виліт незрозуміло. Люди відмовляються йти від гейту",зазначає користувач.

160 українців не можуть вилетіти з Італії: названа причина

Facebook @ vpb.belenky

160 українців не можуть вилетіти з Італії: названа причина

Facebook @ vpb.belenky

160 українців не можуть вилетіти з Італії: названа причина

Facebook @ vpb.belenky

160 українців не можуть вилетіти з Італії: названа причина

Facebook @ vpb.belenky

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ірландська авіакомпанія Ryanair скасує рейси з Києва до Стокгольма (Швеція) і в Нюрнберг (Німеччина). Таке рішення викликане затримками поставок літаків Boeing 737 MAX.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Міхно
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги