З'явилися подробиці про нову версію ОС Android 12

У новій мобільній операційній системі від Google Android 12 з'явиться функція, яка дасть змогу економити пам'ять у смартфоні.

Про це пише портал XDA, чиї аналітики знайшли в коді Android Open Source Project (AOSP) натяк на нову функцію, яка переводить додатки в сплячий режим.

Експерти зазначили, що поки рано говорити про нову функцію, але вже ясно, що додатки, які не використовуються, зможуть переходити в особливий стан гібернації, що допоможе оптимізувати їх зберігання.

На їхню думку, в ОС Android 12 система буде автоматично визначати додатки, які давно не відкривалися, стискаючи їх для економії вільного місця на смартфоні. Під час запуску програми додаток буде повертатися в звичайний режим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Google випустила першу публічну версію ОС Android 11, яка доступна для звичайних користувачів. Також у компанії назвали смартфони, які перші отримають Android 11.