Згоримо або потонемо? Описані найпопулярніші сценарії кінця світу

Найпопулярнішими варіантами кінця світу є епідемії, ядерна війна, природні катаклізми і падіння астероїда.

Про це йдеться в доповіді, опублікованій на порталі How Will The World End. Так, найнебезпечнішою для людства хворобою експерти визнали туберкульоз, пише "Лента.ру".

За даними ВООЗ, у 2017 році ним заразилися десять мільйонів осіб, із них два мільйони загинули. При таких темпах поширення хвороби вона винищила би населення Землі менш ніж за п'ять тисяч років. Серед інших смертельних захворювань названі малярія, вірус Ебола і менінгіт.

Кінець світу Ілюстрація

Не менш небезпечна і ядерна загроза. У 2019 році стрілки символічного годин "Судного дня" були переведені на дві хвилини до "півночі", нагадують уфологи.

Кліматичний сценарій кінця світу не менш похмурий: при збереженні нинішніх темпів потепління - 0,2 градуса за десять років – глобальна температура підніметься на 44 градуси через 2136 років, після чого Світовий океан підніметься настільки, що вода затопить сушу.

Зіткнення астероїда з Землею також не принесе нічого приємного – можуть загинути 1,2 мільярда жителів планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами екологів, людство наближається до "точки неповернення", коли процес глобального потепління стане неконтрольованим і може привести до глобальної катастрофи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!