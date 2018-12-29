На Землю чекає кривавий супермісяць після Нового року: названа дата

Після новорічних свят жителі північної півкулі Землі зможуть побачити рідкісне астрономічне явище — кривавий супермісяць.

Так, він з'явиться у ніч з 20 на 21 січня. Фарбування Місяця в червоний колір додасть ефект проходження нашого природного супутника через тінь Землі, що називається місячним затемненням.

Відзначається, що 2019 року відбудеться не просте місячне затемнення: супутник Землі виявиться в перигеї, а це означає, що Місяць пройде максимально близько по своїй орбіті до планети.

Супермісяць Спутник

У результаті, для спостерігачів Місяць буде візуально здаватися набагато більшим, ніж у звичайні дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч з 1 на 2 січня 2018 року жителі Землі побачили рідкісний повний місяць, який охрестили головною суперповнею 2018 року.