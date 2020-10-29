Зеленський зажадав створити в Україні ракету-носій до 2024 року
Президент Володимир Зеленський поставив завдання створити в Україні ракетний носій легкого класу для освоєння космосу.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський. За його словами проект потрібно реалізувати за каденції Зеленського, тобто до 2024 року.
"Президент поставив завдання і заявив, що у нього один із пріоритетів – це розвиток ракетно-космічної галузі, створення ракетного носія легкого класу", – сказав міністр.
За його словами, вже є кілька проектів, але всі вони будуть фінансуватися за рахунок інвесторів, оскільки у держави таких грошей немає.
Також він зазначив, що серед інвесторів можуть бути іноземні держави.
Як писав OBOZREVATEL, українець Володимир Левікін заснував у Великобританії компанію Skyrora, яка повинна скласти конкуренцію космічній корпорації Ілона Маска SpaceX. Інженери Skyrora вже провели наземні випробування космічної ракети, чого не було в Британії останні півстоліття.