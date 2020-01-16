Зберігались у відкритому доступі: хакер вказав на грубу діру на сайті уряду

Документи кандидатів на відкриті державні посади на сайті уряду зберігалися у відкритому доступі.

Про це повідомив у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами дивну деталь знайшов і повідомив представник Українського кіберальянсу Шон Таунсенд. Так, будь-хто міг отримати дані всіх документів кандидатів.

"На офіційному сайті уряду career.gov.ua (він для подачі документів кандидатами на відкриті державні вакансії), всі документи кандидатів зберігались у відкритому доступі, тому будь-хто, просто замінюючи цифри в веб-адресі, міг отримати безперешкодний доступ до всіх документів кандидатів", – напиав Компанієць.

Хакер вказав на грубу помилку на сайті уряду

Він додав, шо відсогодні сайт закрили на технічні роботи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність кіберзлочинців, що викрадали гроші з рахунків платіжних систем Європи та США. Хакерів затримали в Черкасах.

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